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Cuma namazı saati il il açıklandı: 11 Şubat cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul-Ankara-İzmir ve tüm illerin 2022 cuma namazı saatleri

#Cuma Namazı#Diyanet#Cuma Namazı Saati

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için Diyanet tarafından açıklandı. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip cuma gününün gelmesi ile gözler 11 Şubat cuma namazı saatlerine çevrildi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı 81 ilde dakika olarak değişecek. Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olacak kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 11 Şubat 2022 cuma namazı vakitleri ile saatleri bilgisi.

1/5Cuma namazı saati il il açıklandı: 11 Şubat cuma namazı saat kaçta Diyanet İstanbul-Ankara-İzmir ve tüm illerin 2022 cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı 11 Şubat Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden belli oldu. İslam aleminde manevi huzur ve heyecanla beklenen cuma günü ile beraber il il cuma namazı saatleri gündemde yer aldı. İbadetlerini tam ve eksiksiz idrak edecek olan vatandaşlar cuma namazı saatleri takvimine göre abdestlerini alarak camilere gidecekler. Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan cuma namazı için imam hariç üç cemaatin bulunması şarttır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 11 Şubat'ta cuma namazı İstanbul'da 13:23'te, Ankara'da 13:08'de, İzmir'de ise 13:31'de okunacak ezanın ardından kılınacak.

2/5CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi 11 Şubat 2022 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL:13:23

ANKARA:13:08

İZMİR:13:31

BURSA: 13:23

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN


3/5Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır

Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

4/5Cuma namazı saati il il açıklandı: 11 Şubat cuma namazı saat kaçta Diyanet İstanbul-Ankara-İzmir ve tüm illerin 2022 cuma namazı saatleri

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

5/5Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

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