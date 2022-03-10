Cuma namazı saati 11 Mart 2022: Ankara, İzmir İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet il il cuma namazı vakitleri)

Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet'in namaz saatleri takviminde yanıt buldu. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazı Müslümanlar tarafından camilerde kılınacak. Abdestlerini alarak ikamet ettikleri bölgelerdeki en yakın camilere gidecek olan vatandaşlar, kendi illerindeki cuma namazı saatine riayet edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre 11 Mart'ta cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13:19, Ankara'da 13:04, İzmir'de 13:27 olacak.
Cuma namazı saat bilgisi 11 Mart 2022 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:19
ANKARA: 13:04
İZMİR: 13:27
BURSA: 13:19
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
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Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).