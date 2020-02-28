Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Tüm iller ve İstanbul 28 Şubat Cuma saati

Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı.Paylaşılan hutbede, milletin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiği, ağır imtihanlar verdiği belirtilerek, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah’a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur" denildi.