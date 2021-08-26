Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara ve İzmir'de cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte 27 Ağustos il il cuma namazı saatleri
27 Ağustos'ta Cuma namazı ibadeti için camilere gidecek olan vatandaşların, cuma namazı saatlerine yönelik araştırmaları hız kazandı. On binlerce Müslüman bu hafta da camilere gidip saf tutarak cuma namazını kılacak. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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Cuma namazı saatleri, 27 Ağustos öncesi en çok araştırılan konularından biri oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık illerde yaşayan vatandaşlar, cuma namazı saati araştırmasına şu saatlerden itibaren başladı. İşte, 27 Ağustos tarihli cuma namazı saatleri...
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi 27 Ağustos Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:11
ANKARA: 12:55
İZMİR: 13:18
BURSA: 13:10
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.