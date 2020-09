Cuma namazı saat kaçta? İstanbul-Ankara-İzmir ve tüm illerimiz cuma namazı saatleri

Cuma namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Müslümanlar her hafta cuma gününü büyük bir heyecanla bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen bu gün içerisinde cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre cuma namazının farzı iki rekâttır.



CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?



Cuma namazının kılınışında niyet etmek önem arz etmektedir. Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.



Niyet ederken:



"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.



Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.



İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.



Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.



İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.



Son oturuşta:



Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.



Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.



Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.



Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.



Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.



Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.



Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.



Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.



Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"



Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".



Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.



Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.



Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.



Zuhr-i âhir namazı nedir? Bu namazı kılmak gerekir mi?



Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir. Hz. Peygamberden (s.a.s.) ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur.



Ancak cuma namazına dâhil olmadığını bilerek, bu namazı kılmak isteyenler için de bir sakınca söz konusu değildir.