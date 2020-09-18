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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 11:53 | 

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul-Ankara-İzmir ve tüm illerimiz cuma namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il cuma namazı saatleri ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor.. Seccadelerini alarak cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olanlar, 18 Eylül Cuma namazı saatlerine Diyanet takvimi üzerinden ulaşacaklar. Tüm camilerde cuma hutbesinin okunmasının ardından saf tutulacak. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:04'da, Ankara'da 12:48'te, İzmir'de 13:11'de okunan ezanın ardından kılınacak. İşte, tüm illerin 18 Eylül cuma namazı saatleri.

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Cuma namazı için abdestin ev ve iş yerinde alınması, maske takılması, seccade getirilmesi, sosyal mesafenin ihmal edilmemesi istendi.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 18 Eylül'de namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İstanbul: 13:04

Ankara: 12:48

İzmir: 13:11

Bursa: 13:03

Trabzon 12:21

Antalya 12:57

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3Cuma namazı nasıl kılınır
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Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her hafta bu önemli günün gelmesi ile beraber cemaat ile beraber cuma namazını kılıyorlar. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Peki cuma namazı nasıl kılınır? İşte namazın kılınışı…

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Cuma namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Müslümanlar her hafta cuma gününü büyük bir heyecanla bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen bu gün içerisinde cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre cuma namazının farzı iki rekâttır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışında niyet etmek önem arz etmektedir. Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

Zuhr-i âhir namazı nedir? Bu namazı kılmak gerekir mi?

Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir. Hz. Peygamberden (s.a.s.) ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur.

Ancak cuma namazına dâhil olmadığını bilerek, bu namazı kılmak isteyenler için de bir sakınca söz konusu değildir. 

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