Cuma namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: 3 Temmuz İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında, cuma namazı ibadetleri camilerde idrak edilecek. Namaz ibadetlerini gerçekleştirecekler, 3 Temmuz cuma namazı saatlerine odaklandı. Her hafta değişiklik gösteren il il cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz saatleri takviminden öğreniliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde ikamet eden vatandaşlar, cuma namazı saatini kaçırmamak adına, saat sorgulaması yapıyor. İşte, Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri.
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Cuma namazı saatleri camilerde namaz ibadetlerini idrak edecek olanların gündeminde yer almaya başladı. Camilerde cuma namazı saati içerisinde seccadeleri ile birlikte cami avlusunda buluşacak olan Müslümanlar, Cuma namazı saatlerine Diyanet takvimi üzerinden ulaşıyorlar. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye geneli için yayımladığı 3 Temmuz Cuma namazı saatleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3 Temmuz Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İstanbul'da 13:13'de, Ankara'da 12:58'de, İzmir'de 13:21'de okunacak ezanın ardından kılınacak
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.