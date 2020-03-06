Cuma namazı saat kaçta 6 Mart? Cuma vakti İstanbul ve Ankara bilgileri

Kıymetli Müslümanlar!



Temizlenme imkânına sahip olduğu halde, üstübaşı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensizolan kişi, insanların yanında olduğu gibi Allah’ınkatında da makbul değildir. Çünkü Allah’a hakkıylaibadet ederek O’nun rızasını kazanmak ancaktemizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest vegusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namazolmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Bedentemizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek,haftada en az bir defa bilhassa Cuma günü yıkanmakPeygamberimizin sünnetidir.