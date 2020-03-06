Cuma namazı saat kaçta 6 Mart? Cuma vakti İstanbul ve Ankara bilgileri
Cuma namazı saati için vatandaşların araştırması devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu Cuma saati açıklamaları ile camilere doğru yola çıkacak olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 6 Mart 2020 tarihli Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara, İstanbul ve diğer tüm illerin Cuma namazı saati hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Cuma saati bilgileri saatlerin 12'yi göstermesinin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 6 Mart tarihli Cuma namazı saati ile birlikte ibadetlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan 6 Mart Cuma gününe özel Cuma namazı saati hakkında bazı bilgiler
Cuma namazı saati öğle saatleri yaklaşırken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Ankara, İstanbul ve diğer iller için internet üzerinden Cuma namazı saat bilgileri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta yayımladığı bilgileri sorguluyor.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saati, bugün öğle saatleri ile birlikte araştırılan konu olmaya başladı. Ankara, İstanbul ve diğer illerde birçok kişinin merakla araştırdığı Cuma namazı saati bilgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.
Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:20'de, Ankara'da 13:05'de, İzmir'de 13:28'de, Bursa'da 13:20'de kılınacak.
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Peygamber Efendimize Hira mağarasında ilkdefa vahiy gelmişti. Yüklenmiş olduğu vazifeninağırlığıyla evine dönmüş, can yoldaşı Hz. Hatice’ye“Beni örtün, beni örtün!” demişti. Hz. Haticeannemiz Resûl-i Ekrem’in üzerini örtmüş, onu teskinetmeye çalışmış ve güven veren sözler söylemişti. Birsüre sonra Cenâb-ı Hak şu ayetleri indirdi: “Eyörtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbininbüyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut veher türlü pislikten uzak dur.”
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Aziz Müminler!
Müddessir suresinin bu ilk ayetleri, SevgiliPeygamberimize hem maddi anlamda giysilerini vebedenini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batılinanışlardan ve günahlardan uzak durarak arınmayıemretmektedir. Zira müminin temel vasıflarından biriolan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasettenarınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahipolmaktır. Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz dıştemizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurar veşöyle buyurur: “Temizlik imanın yarısıdır.”
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Kıymetli Müslümanlar!
Temizlenme imkânına sahip olduğu halde, üstübaşı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensizolan kişi, insanların yanında olduğu gibi Allah’ınkatında da makbul değildir. Çünkü Allah’a hakkıylaibadet ederek O’nun rızasını kazanmak ancaktemizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest vegusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namazolmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Bedentemizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek,haftada en az bir defa bilhassa Cuma günü yıkanmakPeygamberimizin sünnetidir.
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Rabbimizin sevgisi, sade, temiz ve takva sahibikimseleri kuşatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöylebuyrulur: “Mescid-i Dırâr’da asla namaza durma!Daha ilk günden temeli takva üzerine kurulanmescit, içinde namaz kılmana elbette dahalayıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlarvardır. Allah da tertemiz olanları sever.”
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Peygamberimiz, bu ayette övülen Kubâ ehline“Siz nasıl temizleniyorsunuz ki Allah Kur’an’dasizden övgüyle bahsediyor?” diye sorunca “Biz sukullanarak her türlü kirden temizlenmeye özengösteriyoruz.” cevabını almıştır
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Değerli Müminler!
Hayatta her iyiliğin ve güzelliğin başı sağlık,sağlığın başı ise temizliktir. Geçmişte olduğu gibibugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmayadevam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit edenvirüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimizeşükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı.Ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak içinhepimize sorumluluk düşüyor.
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Muhterem Müslümanlar!
Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek içintedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına herzamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizigünde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarakyıkayalım. Ellerimiz kirli iken gözümüze, burnumuzave ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıfdüşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengelibeslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya daöksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimiziniçiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekânları sıksık havalandıralım. Dinimizin haram kıldığı vebedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol,uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzakduralım.
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Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz, “Hastalıktan öncesağlığın kıymetini bilmeyi”bize tavsiye etmiştir.Bazen Peygamberimizin bu uyarısını unutuyoruz.Sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerini ancakkaybettikten sonra anlıyoruz. Oysa temiz yaşamak vesağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir.Tedbir bizden, takdir ise Cenâb-ı Hak’tandır.Unutmayalım ki Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Allah güzeldir, güzel olanı sever; temizdir,temizliği sever; kerem sahibidir; cömertliğisever.”
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Yüce Rabbim, başta ülkemiz ve İslam beldeleriolmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan, belave musibetlerden muhafaza buyursun.
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Şu an sınır ötesinde istiklal ve istikbalimiz içinşanlı bir mücadele veren kahraman ordumuza zafernasip eylesin. Âmin!