Cuma namazı saat kaçta? 31 Temmuz İstanbul, Ankara ve tüm illerin Cuma namazı saati

Gümülcine ve İskeçe’de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan camilerde bayram namazını kılmak için toplanan Türkler, namazın ardından bayramlaştı.Vatandaşlar, dün dezenfekte edilen camilerde beraberinde getirdikleri seccadelerde namaz kıldı, cami içinde de belirlenen mesafe kuralına uyularak saf tutuldu.Gümülcine'de seçilmiş Müftü İbrahim Şerif'in namaz öncesi vaaz verdiği tarihi Eski Cami dolup taşarken İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete de bayram namazını Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ile İskeçe'nin Sünne Mahallesi'ndeki camide eda etti.Bu arada, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel bayram tebriklerinin kurban kesimi nedeniyle bayramın 2'nci günü yapılacağı bildirildi.Konsolosluğun bahçesinde düzenlenecek bayramlaşmaya salgından dolayı sınırlı sayıda kişi katılacak.Türk derneklerince, Gümülcine ve İskeçe'de davul zurna eşliğinde düzenlenen "Deve Geceleri" gibi kültürel faaliyetler ise salgın nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek.Yunanistan'da salgının yol açtığı olumsuz şartlara rağmen kurban kesmeye çalışan Türkler, imkanları dahilinde kurbanlık almak için pazarları ziyaret ediyor.