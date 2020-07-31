Cuma namazı saat kaçta? 31 Temmuz İstanbul, Ankara ve tüm illerin Cuma namazı saati
Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara başta olmak üzere pek çok ilde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın da feyzini yaşayarak ibadetlerini yerine getirecek olan pek çok vatandaş, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, İzmir, Ankara ve İstanbul cuma namazı saati bilgileri ile birlikte tüm illerin Cuma namazı saati hakkında merak edilen bazı detaylar
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Saatlerin öğlen vaktini işaret etmesiyle birlikte gözler cuma namazı saati bilgisine çevrildi. İkamet ettikleri veya bulundukları ildeki cuma namazı vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 'dünya namaz vakitleri' sayfasını inceliyor. Cuma namazı saatleri Türkiye'nin her ilinde farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta? İşte il il güncel cuma saati namazı saati...
31 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.
Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:16'da, Ankara'da 13:00'da, İzmir'de 13:23'de, Bursa'da 13:15'de kılınacak.
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazını camilerde kıldı.Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.Bayram namazının ardından okunan hutbede kurban ibadetinin önemine değinilerek, özellikle salgın döneminde tedbirlere uyulması uyarısında bulunuldu.Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da namaza katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye’deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete izin verilmeyen ülkede geçen Ramazan Bayramı'nda namaz kılınamamıştı.
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Gümülcine ve İskeçe’de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan camilerde bayram namazını kılmak için toplanan Türkler, namazın ardından bayramlaştı.Vatandaşlar, dün dezenfekte edilen camilerde beraberinde getirdikleri seccadelerde namaz kıldı, cami içinde de belirlenen mesafe kuralına uyularak saf tutuldu.Gümülcine'de seçilmiş Müftü İbrahim Şerif'in namaz öncesi vaaz verdiği tarihi Eski Cami dolup taşarken İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete de bayram namazını Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ile İskeçe'nin Sünne Mahallesi'ndeki camide eda etti.Bu arada, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel bayram tebriklerinin kurban kesimi nedeniyle bayramın 2'nci günü yapılacağı bildirildi.Konsolosluğun bahçesinde düzenlenecek bayramlaşmaya salgından dolayı sınırlı sayıda kişi katılacak.Türk derneklerince, Gümülcine ve İskeçe'de davul zurna eşliğinde düzenlenen "Deve Geceleri" gibi kültürel faaliyetler ise salgın nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek.Yunanistan'da salgının yol açtığı olumsuz şartlara rağmen kurban kesmeye çalışan Türkler, imkanları dahilinde kurbanlık almak için pazarları ziyaret ediyor.
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İsveç'te Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da camilerde bayram namazı eda edilmedi.Göçmenlerin yoğun bulunduğu Stockholm'un Bredeng semtinde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, yan yana iki futbol sahasında saf tuttu.Sosyal mesafeye dikkat eden Müslümanlar, İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünün 50 kişiyi aşmayan tavsiyesine uydu. Namazın ardından Müslümanlar, buruk şekilde bayramlaşarak evlerine döndü.İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum.” paylaşımında bulundu.Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 739'a, virüsü taşıyanların sayısı 80 bin 100'e yükseldi.