Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mayıs Cuma namazı serbest mi?

"Allah'ın mescidlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır."Filistin ve Kudüs'ü işgal etmenin sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos çıkaracağını belirten Çınar, "Yegane çözüm ümmet-i Muhammed'in bir araya gelerek zulme ve işgale karşı çıkmasıdır." dedi.