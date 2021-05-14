Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mayıs Cuma namazı serbest mi?
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandı. Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana başta olmak üzere pek çok ilde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da feyzini yaşayarak ibadetlerini yerine getirecek olan pek çok vatandaş, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, İzmir, Ankara ve İstanbul cuma namazı saati bilgileri ile birlikte tüm illerin Cuma namazı saati hakkında merak edilen bazı detaylar
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Cuma namazı saat kaçta sorusuna alacağı cevaba göre camilere doğru harekete geçecek olan pek çok Müslüman, İçişleri Bakanlığı tarafından serbest olduğu açıklanan Cuma namazı için abdest alıp hazırlıklarını gerçekleştirecek. Adana, Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati başta olmak üzere pek çok ilin namaz saatleri, bu kapsamda önem arz edecek. Peki, tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il güncel cuma saati namazı saati..
14 MAYIS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 14 Mayıs Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.
Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:05'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de 13:13'de, Bursa'da 13:05'de kılınacak.
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Japonya'daki Tokyo Camisi'nde verilen cuma hutbesinde, İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ün "İslam'ın yurdu" olduğu mesajı verildi.
Japonya'da Müslümanlar, cuma namazını eda etmek üzere başkent Tokyo'nun Şibuya bölgesinde bulunan Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.
Maske, mesafe ve hijyen koşullarına riayet edilerek camiye alınan cemaat aralıklarla saf tuttu.
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Okunan iç ezanın ardından Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar verdiği cuma hutbesinde "Kudüs'ün işgaline" değindi.
Kudüs'ün nice peygamberin aziz hatırasını taşıyan bir İslam şehri olduğunu kaydeden Çınar, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 114. ayetinin mealini verdi:
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"Allah'ın mescidlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır."Filistin ve Kudüs'ü işgal etmenin sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos çıkaracağını belirten Çınar, "Yegane çözüm ümmet-i Muhammed'in bir araya gelerek zulme ve işgale karşı çıkmasıdır." dedi.
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Çınar, sözlerini "İman ve imkanlarını bir araya getirdiklerinde Müslümanlar dünyanın en adil ve merhametli gücünü oluşturacaktır. Kudüs İslam'ın yurdudur, Müslümanlara aittir." şeklinde tamamladı.Kılınan cuma namazı sonrası, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı da eda edildi.