Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Cuma namazı kılınış bilgileri
Cuma namazı kılınışı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Evlerinin ya da iş yerlerinin en yakınındaki camilere giderek Cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyen pek çok Müslüman, Cuma namazı nasıl kılınır sorusu ile ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmek istiyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma namazının kılınışı hakkında yayımladığı bilgiler
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1
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Cuma namazı kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı ile her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de araştırılıyor. İbadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı Cuma namazı kılınışı hakkında detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler aracılığıyla öğrenilebiliyor. İşte, Cuma namazı kılınışı hakkında detaylı bilgiler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
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Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnet de aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.