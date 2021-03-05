Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazının kılışı hakkında bilgiler

Cuma namazı her hafta bu mübarek günde kılınıyor. Müslümanlar, farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazını Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitlere göre kılıyorlar. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır. İşte cuma namazının kılınışına dair bilgiler



CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)