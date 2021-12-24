Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı

Cuma namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı merak ediliyor. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazı ibadeti cemaat ile beraber, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlerde yerine getiriliyor İl il namaz vakitleri Diyanet tarafından açıklanıyor. Cuma namazının farzı iki rekâttır. İşte adım adım cuma namazının kılınışı



CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)