Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet'ten önemli açıklama
Cuma namazı kılınacak mı sorusu, 11 Aralık Cuma günü ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gidecek olan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Salgın sürecinde Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler dolayısıyla Cuma namazı konusunda herhangi bir açıklamanın olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Cuma namazı kılınacak mı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamaları neler? İşte, Cuma namazı için son gelişmeler
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Cuma namazı bugün kılınacak mı sorusu için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kılınıp kılınmayacağı noktasında belirsizlik yaşanan Cuma namazı için son noktayı Diyanet İşleri Başkanlığı koydu. Peki, Cuma namazı kılınacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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DİYANET'TEN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI
Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında kılınacak Cuma namazına ilişkin açıklama yaptı.
Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür:
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İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.
Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.
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Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.
Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur.