Cuma namazı kaçta? 10 Temmuz tüm iller ve İstanbul Ankara Cuma namazı saati

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında cuma namazı ibadetlerini idrak etmek üzere, abdestlerini alarak camilere gidecek olan Müslümanlar, 10 Temmuz cuma namazı saatlerini Diyanet namaz saatleri takviminden öğrenebilecekler. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde ikamet eden vatandaşlar,her hafta bir kaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri sorgulaması yapıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, 10 Temmuz il il cuma namazı saatleri...



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA



Cuma namazı saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde araştırmalarda yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki camide, cuma namazı kılmak isteyenler sosyal mesafe kuralına riayet ederek saf tutacak. Diyanet'in yayınladığı namaz saatlerine göre, İstanbul'da cuma namazı 13:15'te, Ankara'da 12:59'da, İzmir'de 13:22'de okunacak öğle namazının ardından kılınacak. İşte, Diyanet'in yayınladığı tüm iller için cuma namazı saat bilgisi.