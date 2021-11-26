Cuma namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸÄ±, 26 KasÄ±m itibari ile merak ediliyor. Cuma namazÄ± saatleri her hafta Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanÄ±yor. Bu saatlerde namaz kÄ±lÄ±nÄ±yor. Diyanet tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re cuma namazÄ±nÄ±n farzÄ± iki rekÃ¢ttÄ±r. Bunun yanÄ±nda farzdan Ã¶nce dÃ¶rt rekÃ¢t, farzdan sonra dÃ¶rt rekÃ¢t olmak Ã¼zere sekiz rekÃ¢t da sÃ¼nneti vardÄ±rÂ



CUMA NAMAZI KAÃ‡ REKATTIR?



Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinde yer alan bilgi ÅŸu ÅŸekilde



Cuma namazÄ±nÄ±n farzÄ± iki rekÃ¢ttÄ±r. Bunun yanÄ±nda farzdan Ã¶nce dÃ¶rt rekÃ¢t, farzdan sonra dÃ¶rt rekÃ¢t olmak Ã¼zere sekiz rekÃ¢t da sÃ¼nneti vardÄ±r (KÃ¢sÃ¢nÃ®, BedÃ¢Ã®â€™, I, 269).



Ä°mam EbÃ» Yusufâ€™a ve Ä°mam Muhammedâ€™e gÃ¶re ise farzdan sonra kÄ±lÄ±nacak sÃ¼nnet bir selamla dÃ¶rt ve bir selamla iki rekÃ¢t olmak Ã¼zere toplam altÄ± rekÃ¢ttÄ±r. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n Hz. Aliâ€™den rivayet edildiÄŸi nakledilmektedir (KÃ¢sÃ¢nÃ®, BedÃ¢Ã®â€™, I, 285)