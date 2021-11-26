Cuma namazÄ± kaç rekat, nasÄ±l kÄ±lÄ±nÄ±r? AdÄ±m adÄ±m cuma namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸÄ±
Cuma namazÄ±nÄ±n nasÄ±l kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve kaÃ§ rekat olduÄŸu, bu mÃ¼barek gÃ¼nÃ¼n gelmesi ile beraber araÅŸtÄ±rÄ±lan konulardan biri oldu. MÃ¼slÃ¼manlar her hafta mÃ¼barek cuma gÃ¼nÃ¼nde cemaat ile beraber cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lÄ±yorlar. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan namaz vakitleri yayÄ±mlanÄ±yor ve bu vakitlerde ibadet yerine getiriliyor. Peki, cuma namazÄ± kaÃ§ rekat, nasÄ±l kÄ±lÄ±nÄ±r? Ä°ÅŸte adÄ±m adÄ±m kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸÄ±
Cuma namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸÄ±, 26 KasÄ±m itibari ile merak ediliyor. Cuma namazÄ± saatleri her hafta Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanÄ±yor. Bu saatlerde namaz kÄ±lÄ±nÄ±yor. Diyanet tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re cuma namazÄ±nÄ±n farzÄ± iki rekÃ¢ttÄ±r. Bunun yanÄ±nda farzdan Ã¶nce dÃ¶rt rekÃ¢t, farzdan sonra dÃ¶rt rekÃ¢t olmak Ã¼zere sekiz rekÃ¢t da sÃ¼nneti vardÄ±rÂ
CUMA NAMAZI KAÃ‡ REKATTIR?
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinde yer alan bilgi ÅŸu ÅŸekilde
Cuma namazÄ±nÄ±n farzÄ± iki rekÃ¢ttÄ±r. Bunun yanÄ±nda farzdan Ã¶nce dÃ¶rt rekÃ¢t, farzdan sonra dÃ¶rt rekÃ¢t olmak Ã¼zere sekiz rekÃ¢t da sÃ¼nneti vardÄ±r (KÃ¢sÃ¢nÃ®, BedÃ¢Ã®â€™, I, 269).
Ä°mam EbÃ» Yusufâ€™a ve Ä°mam Muhammedâ€™e gÃ¶re ise farzdan sonra kÄ±lÄ±nacak sÃ¼nnet bir selamla dÃ¶rt ve bir selamla iki rekÃ¢t olmak Ã¼zere toplam altÄ± rekÃ¢ttÄ±r. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n Hz. Aliâ€™den rivayet edildiÄŸi nakledilmektedir (KÃ¢sÃ¢nÃ®, BedÃ¢Ã®â€™, I, 285)
CUMA NAMAZI KAÃ‡ REKATTIR?
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinde yer alan bilgi ÅŸu ÅŸekilde
Cuma namazÄ±nÄ±n farzÄ± iki rekÃ¢ttÄ±r. Bunun yanÄ±nda farzdan Ã¶nce dÃ¶rt rekÃ¢t, farzdan sonra dÃ¶rt rekÃ¢t olmak Ã¼zere sekiz rekÃ¢t da sÃ¼nneti vardÄ±r (KÃ¢sÃ¢nÃ®, BedÃ¢Ã®â€™, I, 269).
Ä°mam EbÃ» Yusufâ€™a ve Ä°mam Muhammedâ€™e gÃ¶re ise farzdan sonra kÄ±lÄ±nacak sÃ¼nnet bir selamla dÃ¶rt ve bir selamla iki rekÃ¢t olmak Ã¼zere toplam altÄ± rekÃ¢ttÄ±r. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n Hz. Aliâ€™den rivayet edildiÄŸi nakledilmektedir (KÃ¢sÃ¢nÃ®, BedÃ¢Ã®â€™, I, 285)
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸÄ± ÅŸu ÅŸekildedir;
Ã–ÄŸle ezÃ¢nÄ± okununca, Ã¶nce dÃ¶rt rek'at Cum'a namazÄ±nÄ±n ilk sÃ¼nneti kÄ±lÄ±nÄ±r.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Cuma NamazÄ±nÄ±n ilk sÃ¼nnetini kÄ±lmaya" denilir.
Bu namaz aynÄ± Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ilk sÃ¼nneti gibi kÄ±lÄ±nÄ±r.
Ä°lk rekatta Ã¶nce SÃ¼bhaneke okunur. Sonra EuzÃ¼ Besmele Ã§ekilir.
BÃ¼tÃ¼n rekatlarda FÃ¢tiha ve zamm-Ä± sÃ¼re okunur.
Ä°lk oturuÅŸta sadece EtteahiyyatÃ¼ okunur.
Son oturuÅŸta:
Sonra, cÃ¢mi' iÃ§inde, ikinci ezÃ¢n okunur
Sonra, Ä°mam hutbe okumak iÃ§in minbere Ã§Ä±kar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemÃ¢'atin namaz kÄ±lmasÄ± ve konuÅŸmasÄ± tahrimen mekruhdur.
HatÃ®b efendi duÃ¢ ederken, cemÃ¢'at sesli Ã¢mÃ®n demez. Ä°Ã§inden sessiz denir
Namaz kÄ±larken yapmasÄ± harÃ¢m olan her ÅŸey, hutbe dinlerken de harÃ¢mdÄ±r.
Hutbe okunup bittikten sonra mÃ¼ezzin kamet getirir.
Sonra, cemÃ¢'at ile iki rek'at Cum'a namazÄ±nÄ±n farzÄ± kÄ±lÄ±nÄ±r. Bu namaz aynÄ± sabah namazÄ±nÄ±n farzÄ± gibi kÄ±lÄ±nÄ±r.
Niyet ÅŸÃ¶yle edilir: "Niyet ettim, Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Cuma namazÄ±nÄ±n farzÄ±nÄ± kÄ±lmaya, uydum hazÄ±r olan imama"
Sonra, dÃ¶rt rek'at son sÃ¼nneti, Niyeti ÅŸÃ¶yledir: "Niyet ettim Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Cuma namazÄ±nÄ±n son sÃ¼nnetini kÄ±lmaya".
Bu sÃ¼nnetde aynÄ± ilk sÃ¼nnet gibi kÄ±lÄ±nÄ±r. BÃ¶ylece esas itibariyle Cuma namazÄ± farzÄ± ve sÃ¼nnetleriyle birlikte kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ olur.
Ã–ÄŸle ezÃ¢nÄ± okununca, Ã¶nce dÃ¶rt rek'at Cum'a namazÄ±nÄ±n ilk sÃ¼nneti kÄ±lÄ±nÄ±r.
Niyet ederken
"Niyet ettim, Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Cuma NamazÄ±nÄ±n ilk sÃ¼nnetini kÄ±lmaya" denilir.
Bu namaz aynÄ± Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ilk sÃ¼nneti gibi kÄ±lÄ±nÄ±r.
Ä°lk rekatta Ã¶nce SÃ¼bhaneke okunur. Sonra EuzÃ¼ Besmele Ã§ekilir.
BÃ¼tÃ¼n rekatlarda FÃ¢tiha ve zamm-Ä± sÃ¼re okunur.
Ä°lk oturuÅŸta sadece EtteahiyyatÃ¼ okunur.
Son oturuÅŸta:
Sonra, cÃ¢mi' iÃ§inde, ikinci ezÃ¢n okunur
Sonra, Ä°mam hutbe okumak iÃ§in minbere Ã§Ä±kar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemÃ¢'atin namaz kÄ±lmasÄ± ve konuÅŸmasÄ± tahrimen mekruhdur.
HatÃ®b efendi duÃ¢ ederken, cemÃ¢'at sesli Ã¢mÃ®n demez. Ä°Ã§inden sessiz denir
Namaz kÄ±larken yapmasÄ± harÃ¢m olan her ÅŸey, hutbe dinlerken de harÃ¢mdÄ±r.
Hutbe okunup bittikten sonra mÃ¼ezzin kamet getirir.
Sonra, cemÃ¢'at ile iki rek'at Cum'a namazÄ±nÄ±n farzÄ± kÄ±lÄ±nÄ±r. Bu namaz aynÄ± sabah namazÄ±nÄ±n farzÄ± gibi kÄ±lÄ±nÄ±r.
Niyet ÅŸÃ¶yle edilir: "Niyet ettim, Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Cuma namazÄ±nÄ±n farzÄ±nÄ± kÄ±lmaya, uydum hazÄ±r olan imama"
Sonra, dÃ¶rt rek'at son sÃ¼nneti, Niyeti ÅŸÃ¶yledir: "Niyet ettim Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Cuma namazÄ±nÄ±n son sÃ¼nnetini kÄ±lmaya".
Bu sÃ¼nnetde aynÄ± ilk sÃ¼nnet gibi kÄ±lÄ±nÄ±r. BÃ¶ylece esas itibariyle Cuma namazÄ± farzÄ± ve sÃ¼nnetleriyle birlikte kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ olur.
Son sÃ¼nnetin ardÄ±ndan zuhr-i ahir, niyetiyle dÃ¶rt rekat daha namaz kÄ±lÄ±nmaktadÄ±r. Niyet edilirken ÅŸÃ¶yle denilir: "Niyet ettim Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in edÃ¢sÄ± Ã¼zerime olup da henÃ¼z Ã¼zerimden sÃ¢kÄ±t olmayan en son Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n farzÄ±na". Bu ÅŸekilde niyet edilirse, eÄŸer o gÃ¼nÃ¼n cuma namaz ÅŸartlarÄ±nda bir noksanlÄ±ktan dolayÄ± kabul olunmamÄ±ÅŸsa, Ã¶ÄŸle namazÄ± kÄ±lÄ±nÄ±ÅŸ olur. Kabul olunmuÅŸsa, en son kazaya kalmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸle namazÄ±na sayÄ±lÄ±r.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sÃ¼nneti kÄ±lÄ±nÄ±r. "Niyet ettim Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Vaktin sÃ¼nnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahÃ®h olmadÄ± ise, bu on rek'at, Ã¶ÄŸle namazÄ± olur. Bundan sonra, Ã‚yet-el-kÃ¼rsi ve tesbÃ®hler okunup, duÃ¢ edilir.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sÃ¼nneti kÄ±lÄ±nÄ±r. "Niyet ettim Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in Vaktin sÃ¼nnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahÃ®h olmadÄ± ise, bu on rek'at, Ã¶ÄŸle namazÄ± olur. Bundan sonra, Ã‚yet-el-kÃ¼rsi ve tesbÃ®hler okunup, duÃ¢ edilir.
ZUHR-Ä° Ã‚HÄ°R NAMAZI NEDÄ°R?
Zuhr-i Ã¢hir, son Ã¶ÄŸle namazÄ± demektir. BazÄ± Ä°slam bilginleri, bir yerleÅŸim biriminde birden fazla yerde cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±n sahih olmayacaÄŸÄ± ihtimaline binaen, o gÃ¼nkÃ¼ Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ihtiyaten kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶nermiÅŸlerdir. Zuhr-i Ã¢hir adÄ±yla dÃ¶rt rekÃ¢t olarak kÄ±lÄ±nan bu namaz, cuma namazÄ±na dÃ¢hil deÄŸildir. Hz. Peygamberden (s.a.s.) ve ilk dÃ¶nemlerden gelen rivayetler arasÄ±nda bu isimle kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ bir namaz yoktur.
Ancak cuma namazÄ±na dÃ¢hil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilerek, bu namazÄ± kÄ±lmak isteyenler iÃ§in de bir sakÄ±nca sÃ¶z konusu deÄŸildir.
Ancak cuma namazÄ±na dÃ¢hil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilerek, bu namazÄ± kÄ±lmak isteyenler iÃ§in de bir sakÄ±nca sÃ¶z konusu deÄŸildir.