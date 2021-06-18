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Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 11:38 | 

Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte 18 Haziran İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saatleri

Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre cuma namazı saati yoğun şekilde sorgulanıyor. 18 Haziran öğle saatinin yaklaşmasıyla birlikte, cuma namazı saatine yönelik hazırlıklar ve saat araştırmaları da hız kazandı. Bugün cuma namazını saat kaçta kılacaklarını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden yaptığı araştırmayla Diyanet'in açıkladığı cuma namazı saatlerini sorguluyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

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Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Cuma namazı için saat araştırmaları başladı. Büyük önem verilen cuma namazını, vaktini kaçırmadan kılmak isteyen vatandaşlar, her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatinin, 18 Haziran 2021'de kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı saatleri...

2İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saat bilgisi 18 Haziran Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet bilgisine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:55

İZMİR: 13:18

BURSA: 13:10

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

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İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

4CUMA NAMAZININ DİNİ HÜKMÜ

CUMA NAMAZININ DİNİ HÜKMÜ

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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