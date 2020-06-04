Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı kılınacak illerin listesini öğrenmenin yolu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından camilerde öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasıyla İstanbul'da toplu ibadetler için avlusu ve çevresi uygun olan camiler belirlenerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazır hale getirildi.



Kentin farklı noktalarında bulunan birçok camide görevliler tarafından sürdürülen hazırlıklar cuma namazı öncesinde tamamlandı. Bu kapsamda camiler ibadete açılmadan önce dezenfekte edildi, bazı camiler ile çevreleri de ilçe belediye ekiplerince gül suyuyla yıkandı.