Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı kılınacak illerin listesini öğrenmenin yolu
Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan camiler 29 Mayıs'ta kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı. Peki, bu hafta cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı kılınacak illerin listesini öğrenmenin yolu...
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Cuma namazı kılınacak camiler il müftülükleri tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta hava şartları nedeniyle cuma namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmişti. Bazı illerin il müftülükleri cuma namazı kılınacak cami listesini güncellediğini duyurdu. Cuma namazı yine sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil dışında kılınacak. Avlusu olmayan camilerde ise Cuma namazı kılınmayacak.
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Şadırvanlar kapalı olacak ve her namaz kılacak kişi kendi seccadesini evinden kendisi getirecek. Ortak seccade kullanımı olmayacak.TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Cuma namazı kılınacak camilere, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından camilerde öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasıyla İstanbul'da toplu ibadetler için avlusu ve çevresi uygun olan camiler belirlenerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazır hale getirildi.
Kentin farklı noktalarında bulunan birçok camide görevliler tarafından sürdürülen hazırlıklar cuma namazı öncesinde tamamlandı. Bu kapsamda camiler ibadete açılmadan önce dezenfekte edildi, bazı camiler ile çevreleri de ilçe belediye ekiplerince gül suyuyla yıkandı.
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İstanbul'daki ilçe belediyeleri, temizlik ve dezenfekte çalışmasının yanı sıra sosyal mesafe kuralına uygun olarak camilerin kapalı alanlarında, avlusunda, bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanların zeminlerinde işaretleme yaptı.
İstanbul'da salgının yayılımını önlemek için hayata geçirilen kurallar çerçevesinde hazırlıkların tamamlandığı camiler arasında, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Fatih Camisi, Hırka-ı Şerif Camisi, Mihrimah Sultan Camisi, Nuruosmaniye Camisi, Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Şehzadebaşı Camisi ve Eminönü Yeni Cami gibi selatin camiler ile Büyük Çamlıca Camisi de yer alıyor.