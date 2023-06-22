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CUMA MESAJLARI YENİ RESİMLİ 2023 (Hayırlı Cumalar sözleri) | Sevdiklerinize dualı, anlamlı, farklı, hadisli, ayetli, yeni en güzel cuma mesajlarını iletin... İşte birbirinden güzel cuma sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Mesajları#Cuma Sözleri#Resimli Cuma Mesajları 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 22:18

Resimli cuma mesajları 2023 yılının en güzel seçenekleri ile bu hafta da Hayırlı Cumalar sözlerini taçlandırıyor. Bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, yeni, farklı ve anlamlı cuma mesajlarına yöneliyor. Duygularını ifade etmekte zorlananlar için hadisli, ayetli ve dualı cuma mesajlarını derledik...Müslümanların ibadetlerini idrak ettiği hayırlarla dolu olan cuma gününde, dualarını yakınlarına iletmek isteyenler Whatsapp, SMS ve Tiktok için kısa cuma mesajlarını tercih edecekler. Manevi duygularını vurgulamak isteyenler ise dualı cuma günü kutlama sözlerine ilgi gösterecek. Sizler de farklı, en güzel, anlamlı ve yazılı cuma mesajlarını tercih edebilirsiniz. İşte, çiçekli, dualı, resimli, resimsiz, en şık cuma sözleri ve mesajları seçenekleri.

1/11CUMA MESAJLARI YENİ RESİMLİ 2023 (Hayırlı Cumalar sözleri) | Sevdiklerinize dualı, anlamlı, farklı, hadisli, ayetli, yeni en güzel cuma mesajlarını iletin... İşte birbirinden güzel cuma sözleri

Cuma mesajları 2023 resimli... Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği cuma gününün gelmesiyle, anlamlı ve kısa cuma mesajları ön plana çıkmaya başladı. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen cuma gününde, en güzel sözler Whatsapp, SMS, Facebook üzerinden iletilerek bu manevi günün anlamı ve önemi değer kazanacak. Küslerin barışmasına, dua bekleyenlerin de manevi destek bulmasına vesile olan cuma dualarının yer aldığı anlamlı, farklı ve kısa cuma mesajları tercih nedeni olacak. Akrabaya, anneye, babaya, arkadaşa ve kurumsal cuma mesajları iletmek isteyip karar veremeyenler için anlamlı ve birbirinden güzel cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 23 Haziran'a özel resimli cuma mesajları

2/11CUMA MESAJLARI RESİMLİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

3/11CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

4/11CUMA MESAJLARI YENİ RESİMLİ 2023 (Hayırlı Cumalar sözleri) | Sevdiklerinize dualı, anlamlı, farklı, hadisli, ayetli, yeni en güzel cuma mesajlarını iletin... İşte birbirinden güzel cuma sözleri

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

5/11ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

6/11CUMA MESAJLARI YENİ RESİMLİ 2023 (Hayırlı Cumalar sözleri) | Sevdiklerinize dualı, anlamlı, farklı, hadisli, ayetli, yeni en güzel cuma mesajlarını iletin... İşte birbirinden güzel cuma sözleri

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

7/11FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

8/11DUALI CUMA SÖZLERİ

DUALI CUMA SÖZLERİ

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

9/11CUMA MESAJLARI YENİ RESİMLİ 2023 (Hayırlı Cumalar sözleri) | Sevdiklerinize dualı, anlamlı, farklı, hadisli, ayetli, yeni en güzel cuma mesajlarını iletin... İşte birbirinden güzel cuma sözleri

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

10/11CUMA MESAJLARI YENİ RESİMLİ 2023 (Hayırlı Cumalar sözleri) | Sevdiklerinize dualı, anlamlı, farklı, hadisli, ayetli, yeni en güzel cuma mesajlarını iletin... İşte birbirinden güzel cuma sözleri

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

11/11CUMA MESAJLARI YENİ RESİMLİ 2023 (Hayırlı Cumalar sözleri) | Sevdiklerinize dualı, anlamlı, farklı, hadisli, ayetli, yeni en güzel cuma mesajlarını iletin... İşte birbirinden güzel cuma sözleri

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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