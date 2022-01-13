Cuma mesajları resimli ve kısa 2022: Sevdikleriniz için Whatsapp'a özel anlamlı, yazılı, uzun, dualı ve yeni cuma sözleri seçenekleri! (14 Ocak Hayırlı Cumalar)
Cuma mesajları resimli ve kısa alternatifler ile 'Hayırlı Cumalar' sözlerine aracılık ediyor. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününün manevi heyecanını yaşayan Müslümanlar, cuma gününün önemini hatırlatan yazılı, görselli ve anlamlı cuma mesajlarını tercih edecekler. 14 Ocak Cuma günü SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp'a özel paylaşabileceğiniz en güzel, dualı, hadisli ve farklı cuma mesajları, dua bekleyenleri sevindirmenin en iyi yolu olacak. İslam ve kardeşlik ikliminin yayılmasına vesile olan cuma mesajlarından yeni seçenekleri kullanarak uzaktaki sevdikleriniz cuma gününü tebrik edebilirsiniz. İşte, 2022 yılında en çok tercih edilen bol seçenekli, kısa, uzun ve en şık cuma mesajlarından derlemeler.
Resimli cuma mesajları 2022 perşembe gecesinden cuma mesajı tebriklerine aracı olmaya başladı. Diyanet kaynaklarında bilinçlenme, bilgilenme ve günahlardan arınma, kaynaşma ve dayanışma günü olarak anlatılan cuma gününün önemini vurgulayan anlamlı ve resimli cuma mesajları Müslümanlar arasında dualara köprü olacak. Manevi duyguların paylaşıldığı bu anlamlı günde yazılı, resimsiz, en şık tasarımların yer aldığı cuma mesajlarından seçenekleri sizler için haberimizde derledik...
CUMA MESAJLARI - HAYIRLI CUMALAR
"Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter..
"Her şeyin en güzeli ,Güzele talip olanın olsun .Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."
"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..Ahenkle indirdiğin rahmetin,Teslimiyetin hürmetine,Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."
"Ey Allah'ım!Bizi, bize nasip etmeyeceğinbir şeyin peşine düşürme."Yüreğinizdekilerin duaya dökülüp kabul olduğu bir gün olsun...Cumamız mübarek olsun."
"Her şeyin en güzeli ,Güzele talip olanın olsun .Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."
"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..Ahenkle indirdiğin rahmetin,Teslimiyetin hürmetine,Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."
"Ey Allah'ım!Bizi, bize nasip etmeyeceğinbir şeyin peşine düşürme."Yüreğinizdekilerin duaya dökülüp kabul olduğu bir gün olsun...Cumamız mübarek olsun."
"Kalp muhtaçtır bu Özel Günlere,Yaradan'dan hediyedir Müminlere, Rabbim Kavuştursun nice güzel günlere, Kur-an 'ın Nuruyla nurlanmak Sırattan geçip Efendimizin Sancağı Altında toplanmakdileğiyle Dostlarım Cumamızın feyiz ve bereketi üzerinize olsun inşaallah.#HayırlıCumalar"
"İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır..İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır... #HayırlıCumalar"
"Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz herşey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah...
"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
"İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır..İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır... #HayırlıCumalar"
"Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz herşey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah...
"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
DUALI CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Sabrı bırakmayın,Çünkü hâyır ve selâmet ondadır..!#HayırlıCumalar"
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Sabrı bırakmayın,Çünkü hâyır ve selâmet ondadır..!#HayırlıCumalar"
"Unutma...Şükür nimeti çoğaltır, şikayet ise dertleri... haftanın son iş gününden, güzel insanlara ...Hayırlı cumalar"
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
"Nasibimize hep iyilikler,güzellikler, bolluk, bereket, sevgi ve huzur düşsün...#Hayırlıcumalar"
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5.Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
"Nasibimize hep iyilikler,güzellikler, bolluk, bereket, sevgi ve huzur düşsün...#Hayırlıcumalar"
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5.Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
"Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun"
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar"
"Bedeninizden sağlık,Gönlünüzden,huzur,mutlulukEksik olmasın inşallah. Hayırlı cumalar"
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar"
"Bedeninizden sağlık,Gönlünüzden,huzur,mutlulukEksik olmasın inşallah. Hayırlı cumalar"
"Başlayan yeni günde; geçmişin bugünle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı mutlu anlarınız olsun.Gününüz aydın olsun .."
"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar"
AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.
"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar"
AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.