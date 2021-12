Cuma mesajları resimli seçenekler: Yılın son cuma gününe özel anlamlı, farklı, yeni ve dualı cuma mesajlarını tercih edin (31 Aralık 2021)

"Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter..



"Her şeyin en güzeli ,Güzele talip olanın olsun .Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."



"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..Ahenkle indirdiğin rahmetin,Teslimiyetin hürmetine,Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."