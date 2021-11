Cuma mesajı 2021 yeni resimli: 'Hayırlı Cumalar' dileği için anlamlı, yeni, dualı, farklı ve değişik cuma mesajları

CUMA MESAJLARI 2021 "Her şeyin en güzeli ,Güzele talip olanın olsun .Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."



"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..Ahenkle indirdiğin rahmetin,Teslimiyetin hürmetine,Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."



Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftanın da en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri oldu. Sabrı bırakmayın,Çünkü hâyır ve selâmet ondadır..!#HayırlıCumalar"



"Unutma...Şükür nimeti çoğaltır, şikayet ise dertleri... haftanın son iş gününden, güzel insanlara ...Hayırlı cumalar"



"Nasibimize hep iyilikler,güzellikler, bolluk, bereket, sevgi ve huzur düşsün...#Hayırlıcumalar"