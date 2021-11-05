Cuma mesajı 2021 yeni resimli: 'Hayırlı Cumalar' dileği için anlamlı, yeni, dualı, farklı ve değişik cuma mesajları
Cuma mesajları resimli, anlamlı ve 2021 yılının en güzel seçenekleri ile 'Hayırlı Cumalar' sözlerine farklılık katıyor. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma gününde anlamlı ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinin cuma gününü tebrik etmek isteyenler, farklı alternatiflere yönelecek. Bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi huzuru ile yakınlarına en güzel dua ve dileklerini göndermek isteyenler, Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden yeni, kısa ve uzun cuma mesajlarını tercih edecek. Küslerin barıştığı, sevgi ikliminin dört bir yana yayıldığı bu anlamlı günde sizler de en şık görselli ve yazılı cuma mesajı ile sevdiklerinizi hatırlayabilirsiniz. İşte, 5 Kasım 2021'e özel resimli, ayetli, hadisli, dualı ve farklı cuma mesajları seçenekleri.
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Resimli cuma mesajları perşembe gecesinden paylaşımları süslemeye başladı. En güzel cuma sözleri ve dualı cuma mesajları manevi günün anlamını paylaşmak isteyenler tarafından bu hafta farklı ve yeni cuma mesajları ile ilgi görüyor. Özellikle uzakta olan sevdiklerine kendilerini hatırlatmak ve mübarek cuma gününde onlara en güzel dualarını iletmek isteyenler, anlamlı ve bol seçenekli cuma mesajlarını önemli bir fırsat olarak görüyor. Yazılı veya görsel halindeki bu mesajlardan birini seçerek sevdiklerinize cuma mesajlarını göndermek istiyorsanız en güzel cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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CUMA MESAJLARI 2021
"Her şeyin en güzeli ,Güzele talip olanın olsun .Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."
"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..Ahenkle indirdiğin rahmetin,Teslimiyetin hürmetine,Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftanın da en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri oldu. Sabrı bırakmayın,Çünkü hâyır ve selâmet ondadır..!#HayırlıCumalar"
"Unutma...Şükür nimeti çoğaltır, şikayet ise dertleri... haftanın son iş gününden, güzel insanlara ...Hayırlı cumalar"
"Nasibimize hep iyilikler,güzellikler, bolluk, bereket, sevgi ve huzur düşsün...#Hayırlıcumalar"
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"Ey Allah'ım!Bizi, bize nasip etmeyeceğinbir şeyin peşine düşürme.""Yüreğinizdekilerin duaya dökülüp kabul olduğu bir gün olsun...Cumamız mübarek olsun."
"Kalp muhtaçtır bu Özel Günlere,Yaradan'dan hediyedir Müminlere, Rabbim Kavuştursun nice güzel günlere, Kur-an 'ın Nuruyla nurlanmak Sırattan geçip Efendimizin Sancağı Altında toplanmakdileğiyle Dostlarım Cumamızın feyiz ve bereketi üzerinize olsun inşaallah.#HayırlıCumalar"
"İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır..İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır... #HayırlıCumalar"
"Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz herşey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah..."
"Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter..
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DUALI CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ
Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
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“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
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Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
"Başlayan yeni günde; geçmişin bugünle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı mutlu anlarınız olsun.Gününüz aydın olsun .."
"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar"
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"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar"