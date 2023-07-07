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CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Mesajları 2023#Resimli Cuma Mesajı#Kısa Cuma Mesajları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 01:11

En güzel cuma mesajları 2023 cuma gününde paylaşımları süslüyor. Müslümanların manevi huzur ve heyecanla beklediği cuma gününün gelmesiyle, yazılı, dualı ve anlamlı cuma mesajları 'Hayırlı Cumalar' sözlerini taçlandırmaya başladı. Resimli, yazılı veya sözlü alternatiflerle Cumanız Mübarek Olsun sözlerini yakınlarına iletecek olanlar, bu hafta da kısa ve uzun cuma günü kutlama mesajlarını tercih edecekler. En güzel cuma mesajlarını sevdiklerine iletmek isteyip, duygularını kelimelere dökmekte zorlananlar için listeledik... Sizler de yakınlarınıza Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter üzerinden hadisli, ayetli ve yeni cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte, hem görsel hem yazılı seçeneklerin yer aldığı uzun, kısa, farklı, yeni, resimli cuma mesajlarından derlemeler...

1/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

Cuma mesajları resimli yeni 2023 yılına özel yazılı, anlamlı seçenekler... Görselli, dualı, hadisli, ayetli cuma mesajları 'Hayırlı Cumalar' dileklerini anlamlandırarak, Müslümanlar arasındaki sevgi ve kardeşlik köprülerinin de inşa edilmesine vesile oluyor. Bir cuma gününe daha kavuşmanın sevincini yaşayanlar dualı, ayetl, ve farklı cuma mesajlarına ilgi gösteriyor. Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gün olan bu mübarek günde 'Cumanız Mübarek Olsun' dileklerini sizler de annenize, babanıza, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza iletmek istiyorsanız hadisli, dualı ve ayetli cuma mesajlarına duygularınızı ifade etmek için yer verebilirsiniz. İşte, 7 Temmuz'a özel yeni, kısa, uzun, farklı cuma günü kutlama sözleri ve mesajları.

2/10CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

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3/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

4/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

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5/10ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

6/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

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7/10FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

8/10DUALI CUMA SÖZLERİ

DUALI CUMA SÖZLERİ

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

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9/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

10/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

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