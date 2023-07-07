Cuma mesajları resimli yeni 2023 yılına özel yazılı, anlamlı seçenekler... Görselli, dualı, hadisli, ayetli cuma mesajları 'Hayırlı Cumalar' dileklerini anlamlandırarak, Müslümanlar arasındaki sevgi ve kardeşlik köprülerinin de inşa edilmesine vesile oluyor. Bir cuma gününe daha kavuşmanın sevincini yaşayanlar dualı, ayetl, ve farklı cuma mesajlarına ilgi gösteriyor. Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gün olan bu mübarek günde 'Cumanız Mübarek Olsun' dileklerini sizler de annenize, babanıza, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza iletmek istiyorsanız hadisli, dualı ve ayetli cuma mesajlarına duygularınızı ifade etmek için yer verebilirsiniz. İşte, 7 Temmuz'a özel yeni, kısa, uzun, farklı cuma günü kutlama sözleri ve mesajları.