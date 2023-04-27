CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.



Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.



-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”



- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.



Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar



Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.