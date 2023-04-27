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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ | Ayetli, dualı, hadisli, farklı, en güzel, yazılı cuma günü kutlama mesajları (Cuma sözleri)! WhatsApp'tan sevdiklerinize 'Hayırlı Cumalar' dileyin

Güncelleme Tarihi:

#En Güzel Cuma Mesajları#Yeni Cuma Mesajları 2023#Cuma Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 22:21

En güzel cuma mesajları resimli seçenekler 2023... Cuma mesajları 'Hayırlı Cumalar' sözlerine alternatif olarak anlamlı ve en yeni seçenekleriyle paylaşımlarda yer alıyor. Perşembe akşamı cuma mesajlarını iletmeye başlayan Müslümanlar için 28 Nisan'a özel farklı, dualı, ayetli cuma mesajlarını listeledik... Müslümanların haftalık bayramı olan ve Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür." olarak adlandırılan bu mübarek günde, farklı ve yeni cuma mesajları tercih nedeni olacak. Anneye, babaya, patrona, arkadaşa ve akrabalara cuma dualarını iletmek isteyenler ise kısa uzun cuma mesajlarına yönelecek. WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter ve TikTok üzerinden sizler de cuma günü kutlama mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte, hem görsel hem yazılı alternatifleri bulabileceğiniz fotoğraflı, hadisli, en güzel 2023 cuma mesajları ve cuma günü kutlama sözleri.

1/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ | Ayetli, dualı, hadisli, farklı, en güzel, yazılı cuma günü kutlama mesajları (Cuma sözleri) WhatsApptan sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

Hayırlı Cumalar! dilekleri günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. Yeni cuma mesajları 2023 ile nisanın son haftasında , ayetli, anlamlı, farklı ve resimli seçeneklerle Whatsapp paylaşımları taçlanıyor. Küslerin barışmasına vesile olan, sevgi ve kardeşlik ikliminin dört bir yana yayıldığı bu anlamlı günde dualı ve hadisli cuma mesajları cuma günlerinde güzel dileklere tercüman oluyor. Cumanız mübarek olsun gibi cuma sözlerini yakınlarına iletmek isteyip duygularını kelimelere dökmekte zorlananlar için resimli yazılı, anlamlı cuma mesajlarını listeledik... İşte, en şık, farklı, resimli cuma mesajları.

2/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

3/10CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

4/10RESİMLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI 2023

RESİMLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI 2023

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

5/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ | Ayetli, dualı, hadisli, farklı, en güzel, yazılı cuma günü kutlama mesajları (Cuma sözleri) WhatsApptan sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

6/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ | Ayetli, dualı, hadisli, farklı, en güzel, yazılı cuma günü kutlama mesajları (Cuma sözleri) WhatsApptan sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

7/10FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

8/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ | Ayetli, dualı, hadisli, farklı, en güzel, yazılı cuma günü kutlama mesajları (Cuma sözleri) WhatsApptan sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

9/10DUALI CUMA SÖZLERİ

DUALI CUMA SÖZLERİ

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

10/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ | Ayetli, dualı, hadisli, farklı, en güzel, yazılı cuma günü kutlama mesajları (Cuma sözleri) WhatsApptan sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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