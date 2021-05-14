Cuma mesajları resimli 2021: En güzel, yeni, ayetli, yazılı, anlamlı Ramazan Bayramı Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli seçenekler ile öne çıkmaya devam ediliyor. Cuma mesajları ile Ramazan Bayramı içerisine denk gelen bu Cuma gününde ayetli, anlamlı, hadisli seçeneklerle mesajlar paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden derlemeleri gözden geçiriyor. Köprüler kurmak, bugünün feyzini ifade etmek amacıyla anlamlı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları sosyal medya üzerinden gönderilerde yer bulacak. İşte, Facebook, Instagram, Whatsapp üzerinden de paylaşabileceğiniz en güzel, kısa, uzun, anlamlı Cuma mesajları seçenekleri



EN GÜZEL, ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021



Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)



Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.



"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)



Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.



Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…



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