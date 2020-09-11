Cuma mesajları resimli 2020 yeni seçenekler: Kısa ve anlamlı resimli Cuma mesajları

Tüm yakınlarına resimli Cuma mesajları 2020 seçenekleri arasından birisini seçerek göndermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ayetli ve kısa seçenekleri de görüntülemek istiyor. Muharrem ayının son Cuma günü olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olan resimli Cuma mesajları, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi platformlar üzerinden de gönderilerde yerini alacak. İşte, binlerce vatandaşın günün ilk saatleri itibariyle gönderilerinde yer vermek istediği 11 Eylül günü için resimli Cuma mesajları seçenekleri

11 EYLÜL RESİMLİ CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ



Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)



Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.



"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)



Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.



Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…



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