Cuma mesajları resimli 2020 yeni: Şaban ayının son haftasından dualı ve kısa Cuma mesajları

Anlamlı, farklı ve resimli cuma mesajları, İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek olan cuma gününde araştırılmaya başlandı. 2020 cuma mesajları seçenekleri arasında, dua ve hayır dileklerini sevdiklerine iletecek olanlar ayetli cuma mesajı seçeneklerine yoğunlaşıyor. Resimli, yazılı, uzun ve kısa cuma mesajları arasından cuma gününe özel birbirinden güzel cuma mesajlarıyla sizler de yakınlarınıza dualarda bulunabilirsiniz. İşte, Facebook ve Whatsapp için yeni, anlamlı, uzun, kısa, yazılı cuma mesajları ve sözleri derlemesini sizler için hazırladık..



DUALI, AYETLİ, RESİMLİ CUMA MESAJLARI 17 NİSAN



Yeni bir cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, Cuma mesajlarıyla yakınlarına duygularını iletiyor. Resimli, yazılı ve anlamlı cuma mesajlarından bu hafta da en çok tercih edilecekler resimli cuma mesajları oldu. Yakınlarına, eşlerine ve dostlarına cuma mesajları göndermek isteyenler yazılı ve ayetli cuma mesajlarına yer veriyor. İşte, en güzel yeni resimli Cuma mesajları için kısa ve öz seçenekler ve 17 Nisan cuma mesajları derlemesi.



Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )



Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.



Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.