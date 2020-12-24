Cuma mesajları resimli 2020 | 'Hayırlı Cumalar' dilekleri en güzel, anlamlı, kısa ve ayetli cuma mesajları ile değer kazanıyor (25 Aralık)
Cuma mesajları kısa ve resimli seçenekleri ile bir cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu paylaşan Müslümanların dualarına aracı oluyor. 'Hayırlı Cumalar' dileklerini sevdiklerine göndermek için perşembe gecesinden Whatsapp, SMS ve Facebook paylaşımlarına yön verenler, yazılı, ayetli, anlamlı ve dualı cuma mesajlarını tercih ediyor. Müslümanların bayramı olan ve haftalık ibadetlerin ifa edildiği cuma gününde, uzaktaki sevdiklerinize dileklerinizi iletmenin en iyi yolu yine yeni, farklı ve hiç duyulmamış cuma sözlerinden geçiyor. Sevgi ve kardeşlik duygularınızı resimli cuma mesajlarıyla iletebilirsiniz. İşte, bol seçenekli ve en güzel 2020 cuma mesajlarından derlemeler.
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Resimli cuma mesajları bu hafta da cuma paylaşımlarını taçlandırmaya başladı. Cuma namazı sonrası erken saatlerden itibaren cuma dualarını yakınlarına gönderecek olanlar, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajlarına yöneliyor. Mübarek cuma gününde kalplerinden geçen dilekleri ve duaları sevdiklerine iletmek isteyenler özellikle resimli ve dualı seçenekleri değerlendiriyor. İşte, 25 Aralık cuma gününe resimsiz, özel anlamlı ve en güzel cuma mesajları.
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
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Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
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'HAYIRLI CUMALAR' - EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2020
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
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Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.
..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
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Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
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DUALI CUMA MESAJLARI
Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.
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Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.