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CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (Hayırlı cumalar ile cuma günü kutlama sözleri ) En güzel, şık, anlamlı, dualı, farklı, yeni, hadisli, ayetli, fotoğraflı cuma mesajları!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Mesajları#Resimli Cuma Mesajı 2023#Hayırlı Cumalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 22:04

Cuma mesajları resimli ve kısa 2023.... En güzel ve en şık cuma mesajları, bir cuma gününe daha kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanların paylaşımlarında yer almaya başladı. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma gününün gelmesiyle, 'Hayırlı Cumalar' dileklerini iletecek olanlar, anlamlı, yazılı, resimli cuma mesajlarına yoğunlaştı. Haziran ayının ilk cuma gününde, sevdiklerine cuma dileklerini iletmek isteyenler için farklı, dualı ve anlamlı cuma günü kutlama mesajlarını listeledik... Resimli, yazılı veya sözlü alternatiflerle Cumanız Mübarek Olsun sözlerini yakınlarına iletecek olanlar, bu hafta da kısa ve uzun cuma günü kutlama mesajlarını tercih edecekler. Diğer yandan Whatsapp, SMS, Facebook, Twitter ve Tiktok üzerinden paylaşımlarına yön verecek olanlar ise kısa cuma mesajlarına ilgi gösterecek. İşte, fotoğraflı, yazılı, resimli, resimsiz, en şık, bol seçenekli 2 Haziran'a özel cuma mesajları ve cuma sözleri.

1/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (Hayırlı cumalar ile cuma günü kutlama sözleri ) En güzel, şık, anlamlı, dualı, farklı, yeni, hadisli, ayetli, fotoğraflı cuma mesajları

Resimli cuma mesajları, 2 Haziran tarihi ile gönderileri taçlandıracak. Müslümanların haftalık ibadeti olan cuma günüyle beraber hem görsel hem yazılı cuma mesajları, Hayırlı Cumalar sözlerine alternatif olarak paylaşılmaya başlandı. Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gün olan bu mübarek günde en güzel, anlamlı ve farklı cuma mesajları paylaşılarak müminler arasındaki bağı kuvvetlendirecek. Küslerin barışmasına, dua bekleyenlerin de manevi huzur bulmasına vesile olan yeni cuma mesajları farklı alternatif arayanlar için tercih nedeni olacak. Manevi duyguların pekişmesine vesile olan dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajlarını derledik... İşte, en güzel, yeni, farklı, anlamlı, resimli cuma mesajları hurriyet.com.tr'de...

2/10CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

3/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

4/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (Hayırlı cumalar ile cuma günü kutlama sözleri ) En güzel, şık, anlamlı, dualı, farklı, yeni, hadisli, ayetli, fotoğraflı cuma mesajları

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

5/10ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

6/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (Hayırlı cumalar ile cuma günü kutlama sözleri ) En güzel, şık, anlamlı, dualı, farklı, yeni, hadisli, ayetli, fotoğraflı cuma mesajları

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

7/10FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

8/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (Hayırlı cumalar ile cuma günü kutlama sözleri ) En güzel, şık, anlamlı, dualı, farklı, yeni, hadisli, ayetli, fotoğraflı cuma mesajları

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

9/10DUALI CUMA SÖZLERİ

DUALI CUMA SÖZLERİ

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

10/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (Hayırlı cumalar ile cuma günü kutlama sözleri ) En güzel, şık, anlamlı, dualı, farklı, yeni, hadisli, ayetli, fotoğraflı cuma mesajları

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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