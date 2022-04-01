Cuma mesajları kısa anlamlı 2022: Ramazan ayına özel ayetli, dualı, farklı ve resimli cuma günü tebrik mesajları 1 Nisan (Cumanız Mübarek Olsun)

*Rabbim! Zindan bana, bunların beni çağırdıklarından daha sevimlidir. (Yusuf Suresi) Hayırlı Cumalar! Selam ve Dua ile…



*Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah’ı anmaktan (O’na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle…



*Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.



*Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.