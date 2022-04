CUMA MESAJLARI KISA ANLAMLI 2022: En güzel, yeni, dualı, ayetli, hadisli, resimli cuma günü tebrik mesajları ve sözleri - Hayırlı Cumalar

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.



Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.



* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!



*Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. (HADİSİ ŞERİF) Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…