Cuma mesajları ile mübarek cumayı kutlayın - Resimli resimsiz cuma mesajları

Cuma mesajları, bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Müslümanların toplanma günü olan mübarek cuma gününün hissettirdiği güzel duyguları ve sevdikleri için kalplerinden geçen duaları ifade edebilmek için en güzel cümleyi arayanlar, cuma günü mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. Sizler de bir araya getirdiğimiz cuma mesajları örneklerinden birini çeşitli mecralar aracılığıyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli- resimsiz cuma mesajları...
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Cuma mesajları geleneği bu hafta da unutulmadı. Perşembe gecesi itibariyle "hayırlı cumalar" mesajları paylaşılmaya başlandı. Özellikle resimli cuma mesajları sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşım yapacaklar tarafından ilgi görüyor. Sosyal medyanın en çok beğeni alan cuma mesajlarını derledik. Sizler de dilerseniz bu mesajlardan birini dilerseniz de örneklere bakarak kendi cuma mesajınızı yazıp sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli -resimsiz cuma mesajları örnekleri...
Kul dediğin sabretmeli ki Ersin kemale, Iyi değilim demek ne haddimize. Şükürler olsun her halimize...
Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Âmin...! Hayırlı Sağlıklı Cumalar.
Yüreği güzel insanları yolumuzdan, sabrı ve şükrü dilimizden, sağlık ve sıhhati bedenimizden…Ve hayırlı olan ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme.
Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifâ veren sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın. (Hadis-i Şerif) Rabb'im sen Şâfi isminin hürmetine ümmet-i Muhammed'i sağlıktan ayırma.
Ya Rabbim! Senden Şafi isminle sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten, hastalıktan, felaketten koru.
Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız o emanet Allah'ın kitabı kur'an'dır Peygamber Efendimiz SAV. Hayırlı cumalar..
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'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar
Olmak istediğin yeri hayal et.. Ruhundaki melodiyi dinle.. Kalbini ferah tut. Olumsuz olan her şeyi aklından sil. Unutma hayat bir sınavdır. İyi bir öğrenci olmaktan asla vazgeçme’ Allah var, gam yok.#hayırlıcumalar
Her Geceye Bir Sabah Veren Elbette Her Sabaha Bir Umut Verir... Her Dile Dua Etme Kabiliyeti Veren Elbette O Duayı Kabul Etme İradesini Gösterir... Rabbim Dilimizi Duasız, Dualarımızı Cevapsız Bırakmasın...
Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler.Âl-i imrân, 3/191Amin #HayırlıCumalar
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Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)
Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
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Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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Rabbimiz buyurdu ki;"Her nefis ölümü tadacaktır.Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz."
(Enbiyâ Suresi 35. Ayet)
“Andolsun, Biz, bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan (onları anlamadan) tartışmaya çok düşkündür.”Kehf, 18/54
"Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunan da size merhamet etsin... "Cuma'mız mübarek olsun.
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Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz.
Hiç üşenmeden sabah kalkıp aynı duayı yapıyorum. Yalanlarla gelecek olan mutluluktansa, dua ile gelen kalıcı huzuru tercih ederim. Hayırlı cumalar...