Cuma mesajları ile mübarek cumayı kutlayın - Resimli resimsiz cuma mesajları

Cuma mesajları geleneği bu hafta da unutulmadı. Perşembe gecesi itibariyle "hayırlı cumalar" mesajları paylaşılmaya başlandı. Özellikle resimli cuma mesajları sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşım yapacaklar tarafından ilgi görüyor. Sosyal medyanın en çok beğeni alan cuma mesajlarını derledik. Sizler de dilerseniz bu mesajlardan birini dilerseniz de örneklere bakarak kendi cuma mesajınızı yazıp sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli -resimsiz cuma mesajları örnekleri...



Kul dediğin sabretmeli ki Ersin kemale, Iyi değilim demek ne haddimize. Şükürler olsun her halimize...



Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir,

umudumuzu zafere eriştir! Âmin...! Hayırlı Sağlıklı Cumalar.



Yüreği güzel insanları yolumuzdan, sabrı ve şükrü dilimizden, sağlık ve sıhhati

bedenimizden…Ve hayırlı olan ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme.



Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifâ veren sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın. (Hadis-i Şerif) Rabb'im sen Şâfi isminin hürmetine ümmet-i Muhammed'i sağlıktan ayırma.



Ya Rabbim! Senden Şafi isminle sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten, hastalıktan, felaketten koru.



Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız o emanet Allah'ın kitabı kur'an'dır Peygamber Efendimiz SAV. Hayırlı cumalar..