Ayet ve dua içeren cuma mesajları ilgi görüyor | Resimli çiçekli cuma mesajları

CUMA MESAJLARI Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte cuma mesajları çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Kalplerin dileklerle ve dualarla dolduğu bu aylarda cuma mesajları da güzellikleri paylaşmak için bir vesile. 2020 mart ayının ilk cumasında sizler de bir cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilir, bu mübarek günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İşte farklı seçenekler arayan için resimli- çiçekli cuma mesajları



Olmak istediğin yeri hayal et..

Ruhundaki melodiyi dinle..

Kalbini ferah tut.

Olumsuz olan her şeyi aklından sil.

Unutma hayat bir sınavdır.

İyi bir öğrenci olmaktan asla vazgeçme’

Allah var, gam yok.#hayırlıcumalar



Her Geceye Bir Sabah Veren Elbette Her Sabaha Bir Umut Verir...

Her Dile Dua Etme Kabiliyeti Veren

Elbette O Duayı Kabul Etme İradesini Gösterir...

Rabbim Dilimizi Duasız, Dualarımızı Cevapsız Bırakmasın...



Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler.Âl-i imrân, 3/191Amin #HayırlıCumalar