Ayet ve dua içeren cuma mesajları ilgi görüyor | Resimli çiçekli cuma mesajları
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu cumanın da en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Öğlen saatlerine doğru cuma namazı için camileri ziyaret edecek olan vatandaşlar, bir yandan da cuma mesajı paylaşımlarında bulunuyor. Özellikle ayet ve dua içeren cuma mesajları ilgi görüyor. Hem ayetli ve dualı hem de resimli- çiçekli cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte birbirinden farklı cuma mesajları örnekleri...
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Cuma mesajları cuma günlerinin geleneği olmayı sürdürüyor. Müslümanların toplanma günü olan cuma gününü bir kez daha karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, resimli, çiçekli görseli ve ayet içeren cuma mesajlarından birini sevdiklerine iletmek için araştırma yapıyor. Henüz aradığı Cuma mesajını bulamış olanlar için birbirinden farklı Cuma mesajlarını derledik. Sizler de Cuma mesajı alternatiflerinden birini seçerek uzakta olan sevdiklerinize veya ailenize iletebilirsiniz. İşte resimli -çiçekli cuma mesajları…
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CUMA MESAJLARI
Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte cuma mesajları çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Kalplerin dileklerle ve dualarla dolduğu bu aylarda cuma mesajları da güzellikleri paylaşmak için bir vesile. 2020 mart ayının ilk cumasında sizler de bir cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilir, bu mübarek günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İşte farklı seçenekler arayan için resimli- çiçekli cuma mesajları
Olmak istediğin yeri hayal et.. Ruhundaki melodiyi dinle.. Kalbini ferah tut. Olumsuz olan her şeyi aklından sil. Unutma hayat bir sınavdır. İyi bir öğrenci olmaktan asla vazgeçme’ Allah var, gam yok.#hayırlıcumalar
Her Geceye Bir Sabah Veren Elbette Her Sabaha Bir Umut Verir... Her Dile Dua Etme Kabiliyeti Veren Elbette O Duayı Kabul Etme İradesini Gösterir... Rabbim Dilimizi Duasız, Dualarımızı Cevapsız Bırakmasın...
Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler.Âl-i imrân, 3/191Amin #HayırlıCumalar
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Her şeye canını sıkma, ey gönül, ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür...
“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.” Ebû Dâvûd, Salât 201
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
Çiçeklerin açtığı, rahmet ve merhametin filizlendiği, huzurun ve mutluluğun yuva yaptığı bir kalbiniz olsun...
YA RABB! Kalplerimize ferahlık ver, Üzüntülerimizi ve kederlerimizi yıka, Günah ve hatalarımızı affet, Hastalarımıza şifanı lutfeyle, Ölülerimize rahmetinle muamele eyle . Hayırlı cumalar
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Bak Rabbimiz ne diyor;
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.
Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar
Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
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Sevenin sevdiğine verdiği değerdir duâ. Hayırlı cumalar.
Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür... Hz. Muhammed (s.a.v.) Ve önemli olan yaşanılan "ân"'dır, Onu ibadet, sabır, anlayış, tevâzu ve merhamet ile anlamlı hale getirmek, Mutluluğun ta kendisidir..!
Güçlü bir duanın anahtarı samimiyettir. Hayırlı cumalar.
Yüreğe sürülen en iyi ilaç, duâdır. Ey Allah'ım! Beni, bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. Hayırlı cumalar.
Umutsuzluk yok, Dua var... Acele etmek yok, Sabretmek var... İmkansız diye bir şey yok, Çünkü Allah var...
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“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar
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Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."
Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
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Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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Rabbimiz buyurdu ki;"Her nefis ölümü tadacaktır.Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz."
(Enbiyâ Suresi 35. Ayet)
“Andolsun, Biz, bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan (onları anlamadan) tartışmaya çok düşkündür.”Kehf, 18/54
"Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunan da size merhamet etsin... "Cuma'mız mübarek olsun.
De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki size, Rabbinizden hak gelmiştir. Her kim (hakka uyarak) hidayet bulursa kendi lehine hidayet bulmuştur. Kim de (haktan yüz çevirerek) sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Ben sizin üzerinize bir vekil de değilim.” 10/Yûnus , 108
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Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…