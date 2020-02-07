Cuma mesajları (ayetli sureli) | En çok beğeni alan cuma mesajlarını derledik

Rabbimiz buyurdu ki;"Her nefis ölümü tadacaktır.Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz."



(Enbiyâ Suresi 35. Ayet)



“Andolsun, Biz, bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan (onları anlamadan) tartışmaya çok düşkündür.”Kehf, 18/54



"Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunan da size merhamet etsin... "Cuma'mız mübarek olsun.



De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki size, Rabbinizden hak gelmiştir. Her kim (hakka uyarak) hidayet bulursa kendi lehine hidayet bulmuştur. Kim de (haktan yüz çevirerek) sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Ben sizin üzerinize bir vekil de değilim.” 10/Yûnus , 108