Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri, cuma gönderilerini yine perşembe gününden taçlandırıyor. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen cuma gününde, en güzel sözler Whatsapp, SMS, Facebook üzerinden iletilerek bu manevi günün anlamı ve önemi değer kazanacak. Cuma gününde Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek gibi ibadetlerini idrak edecek olanlar resimli, anlamlı, farklı ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu edecek. Akrabaya, anneye, babaya, arkadaşa ve kurumsal cuma mesajları iletmek isteyip karar veremeyenler için uzun, kısa, yeni, farklı, resimli cuma mesajlarını derledik... İşte, anlamlı, dualı ve farklı cuma sözleri ve cuma mesajları alternatifleri