Cuma mesajları 2021 resimli ve kısa: Anlamlı cuma mesajları için dualı, farklı ve en güzel seçenekler! Hayırlı Cumalar

DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.



"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)



Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)



"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)