Cuma mesajları 2020 yeni yazılı ve resimli! Ayetli ve kısa Cuma mesajları

27 Mart Cuma günü için yeni ve resimli Cuma mesajları, bugüne özel Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyen Müslümanların Şaban ayının ilk Cuma günü olan bu mübarek günde araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni ve yazılı Cuma mesajları arasından birisini tercih ederek yakınlarına, eşleri ve dostlarına gönderecek olan vatandaşlar, en anlamlı seçenekleri tercih ederek gönderilerinde yer verecek. Cuma mesajları 2020 için yazılı seçenekler arasından kısa ve anlamlı olanlar da bugünün en çok tercih edilenleri arasında yer bulacak. İşte, 27 Mart Cuma günü için anlamlı ve resimli Cuma mesajları seçenekleri27 MART RESİMLİ CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİRasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)



Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.



"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)



Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.



Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…



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