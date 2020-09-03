Cuma mesajları 2020: Dualı, ayetli, anlamlı, resimli cuma mesajlarıyla 'Hayırlı Cumalar' dileyin (4 Eylül 2020)

Resimli cuma mesajları en güzel dua ve dileklere bu hafta da vesile olacak. İbadetlerin idrak edildiği mübarek cuma gününde en güzel dualar cuma mesajlarıyla sevgi ve beraberlik bağlarını güçlendiriyor. Whatsapp, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılan anlamlı ve dualı cuma mesajları yine manalı cuma sözlerini iletmek isteyenlerin tercihlerinden olacak. Sevdiklerine ve uzaktaki akrabalarına 'Hayırlı Cumalar' dilemek isteyenler, en güzel, uzu-kısa ve ayetli cuma mesajlarına SMS paylaşımlarında yer verecek. İşte, mübarek cuma gününün anlamına özel 4 Eylül dualı, farklı ve resimli cuma mesajları ve sözlerinden derlemeler.
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En güzel cuma mesajları yine sabahın ilk ışıklarından itibaren paylaşımlarda yer almaya başlayacak. 2020 yeni ve resimli cuma mesajları anlamlı cuma mesajları arasından ön plana çıkıyor. En güzel sözlü cuma mesajlarıyla sizler de yakınlarınıza cuma gününün hayrına dualarda bulunabilirsiniz. Sizler için yeni, resimli ve farklı cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 2020 resimli ve farklı cuma mesajı seçenekleri.
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4 EYLÜL RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalarRabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
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Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
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HAYIRLI CUMALAR - EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.
..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
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“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
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DUALI CUMA MESAJLARI
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.