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YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar! Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

Güncelleme Tarihi:

#Resimli Cuma Mesajları#En Güzel Cuma Mesajları#Cuma Sözleri 7 Nisan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 18:02

Resimli cuma mesajları 2023... Cuma mesajları bir cuma gününün gelmesiyle En güzel cuma mesajları seçenekleri ile kutlanıyor. 14 Nisan Cuma gününde Müslümanlar, Ramazan ayına özel sevdiklerine ve yakın çevresine “ Hayırlı Cumalar” dileklerinde bulunacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayını vurgulayan dualı ve anlamlı cuma mesajları, 11 ayın sultanının manevi huzuru içerisinde olanların cuma mesajı tercihlerinde yer alacak. Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gün olan bu mübarek günde en güzel, hem görsel hem yazılı cuma mesajları paylaşılarak müminler arasındaki bağ kuvvetlenecek. Günün anlam ve önemini taşıyan hadisli, en güzel, ayetli, yeni cuma mesajlarını derledik... Sizler de Cumanız Mübarek Olsun tebriklerini, akrabanıza, ailenize, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza göndermek istiyorsanız birbirinden farklı, bol seçenekli hiç duyulmamış cuma mesajlarını tercih edebilirsiniz. Whatsapp, SMS, Tiktok, Facebook'tan cuma dualarını sevdiklerine iletecek olanlar kısa cuma mesajlarını tercih edecek. İşte, 14 Nisan 2023 Ramazanın üçüncü cumasına özel Whatsapp'tan paylaşabileceğiniz resimli-resimsiz, yazılı, anlamlı cuma sözleri ve cuma günü kutlama mesajları!

1/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

Cuma mesajları 2023 yılının en güzel seçenekleri ile paylaşılıyor. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününün gelmesiyle, oruçlarla ihya edilen Ramazan-ı Şerif'te dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajları tercih nedeni olacak.

2/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

Cuma gününün manevi huzurunu yaşayanlar Ramazan'a özel cuma mesajları ve sözlerine ağırlık verecek. Paylaşma ve dayanışmanın arttığı mübarek günlerde sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız sizler de en güzel, farklı ve anlamlı cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Yazılı, sözlü, kısa, uzun, resimli ve fotoğraflı cuma mesajlarını listeledik...İşte haberimizde yer alan birbirinden güzel cuma mesajları derlemesi...

3/12CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

4/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

5/12CUMA MESAJLARI RESİMLİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

6/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

7/12FARKLI CUMA MESAJLARI

FARKLI CUMA MESAJLARI

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

8/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

9/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

10/12DUALI CUMA SÖZLERİ

DUALI CUMA SÖZLERİ

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

11/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

12/12YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

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