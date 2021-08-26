Cuma hutbesi konusu 27 Ağustos 2021: 'Allah'ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet Yoktur'

Aziz Müminler!



Henüz Hz. Ömer’in hilafet yıllarıydı.

Cenâb-ı Hakk’ın yardımı, İyâz b. Ganem

komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin

cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş,

Anadolu’muzun kapıları İslam’a açılmıştı. Yine

böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle

Anadolu, İslam’ın ve Müslümanların ebedi yurdu

oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış

bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven

ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin

hasmı, mazlumun umudu oldu.



Kıymetli Müslümanlar!



Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın

gayesi, kuru bir kavga, basit bir cihangirlik

davası değildir. Cennetmekân ecdadımız “ya

muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olur

cennete girerim” düşüncesiyle sefere çıkmıştır.

Allah! Allah! nidalarıyla, biraz sonra öleceğini

bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden

vatanını müdafaa etmiştir. İ’lâ-yi kelimetullah

yani Allah’ın sözünü yüceltmek, adalet ve

merhameti bütün cihana hâkim kılmak için

zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz

Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran,

işte bu ruhtur. Malazgirt’te, Mohaç’ta,

Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, bütün terör

örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep

aynı ruh vardır.