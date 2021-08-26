Cuma hutbesi konusu 27 Ağustos 2021: 'Allah'ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet Yoktur'
27 Ağustos 2021 Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı ibadetlerini idrak etmeye gelen Müslümanlara okunan cuma hutbesinin 27 Ağustos konusu bu hafta, 'Allah'ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet Yoktur' konusunu işliyor. Müslümanlara önemli bilgiler ve öğütler veren Cuma hutbesinde 27 Ağustos Cuma günü bu konu anlatılacak. İşte, 27 Ağustos Cuma hutbesi içerisinde yer alan detaylar
27 Ağustos 2021 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her hafta Cuma namazı hutbesinde farklı konuları ele alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Ağustos Cuma hutbesinde 'Allah'ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet Yoktur' konusunu ele aldı. İşte, 27 Ağustos Cuma hutbesi detayları
27 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ: ALLAH’IN YARDIM ETTİĞİNEMAĞLUBİYET YOKTUR
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse
artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer
sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim
yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a
güvensinler."
Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun ortağı da
yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir. O her şeye
kâdirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah’ın
yardımı ile erişilir.”
Aziz Müminler!
Henüz Hz. Ömer’in hilafet yıllarıydı.
Cenâb-ı Hakk’ın yardımı, İyâz b. Ganem
komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin
cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş,
Anadolu’muzun kapıları İslam’a açılmıştı. Yine
böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle
Anadolu, İslam’ın ve Müslümanların ebedi yurdu
oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış
bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven
ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin
hasmı, mazlumun umudu oldu.
Kıymetli Müslümanlar!
Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın
gayesi, kuru bir kavga, basit bir cihangirlik
davası değildir. Cennetmekân ecdadımız “ya
muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olur
cennete girerim” düşüncesiyle sefere çıkmıştır.
Allah! Allah! nidalarıyla, biraz sonra öleceğini
bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden
vatanını müdafaa etmiştir. İ’lâ-yi kelimetullah
yani Allah’ın sözünü yüceltmek, adalet ve
merhameti bütün cihana hâkim kılmak için
zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz
Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran,
işte bu ruhtur. Malazgirt’te, Mohaç’ta,
Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, bütün terör
örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep
aynı ruh vardır.
Değerli Müminler!
Bugün bize düşen, bu ruhu diri tutmak,
yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden,
beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün
vermemektir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan
değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir.
Unutmayalım ki Allah Teâlâ’nın yardım ettiğine
galip gelecek hiçbir güç yoktur.
Bu vesileyle Hz. Âdem (a.s)’dan günümüze
kadar i’lâ-yi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan,
mukaddesat uğruna canını feda eden aziz
şehitlerimize ve Hakk’a yürüyen kahraman
gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.