Cuma Hutbesi 3 Aralık 2021! Cuma Hutbesi'nin konusu ve metni yayınlandı: Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım

Aziz Müminler!



İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.”2