Cuma Hutbesi 25 Haziran 2021! Diyanet bu haftaki Cuma Hutbesi'ni yayınladı: Kur'an'ın Manevî İklimiyle Buluşalım

Aziz Müminler!



Kur’an; Allah’ın kitabı, sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. O, bizi en doğru yola ileten şifa kaynağımız, hidayet rehberimiz ve rahmet vesilemizdir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur’an geldi.”3



Evet! Kur’an-ı Kerim, insanları inançsızlığın karanlıklarından hidayetinaydınlığına çıkarmak için Yüce Allah’tan gelen eşsiz bir hitaptır. Daralan gönüllerimize ferahlık veren Rahmânî bir ses ve nefestir. Sevgili Peygamberimizin ümmetine bıraktığı en değerli emanettir.