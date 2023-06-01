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CUMA HUTBESİ 2 HAZİRAN 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet cuma hutbesi metnini ve konusunu yayınladı!

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#Cuma Hutbesi#Diyanet#Cuma Hutbesinin Konusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 18:36

Cuma hutbesi 2 Haziran 2023, belli oldu. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesinin konusu ve metni dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan cuma hutbesinde bu hafta zikrin Allah'a kulluğun ve sadakatinin ifadesi olduğu vurgulanarak, "Manevî berekete açılan kapıdır. Gönüllerin huzur kaynağıdır. Kalbimizin gıdası, derdimizin devasıdır. Zikir, Rabbimizin her zaman ve her yerde bizi gördüğünü, işittiğini ve koruduğunu unutmamaktır." ifadeleri yer aldı. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadis-i şerifleri de yer aldı. Peki, bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 2 Haziran cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7CUMA HUTBESİ 2 HAZİRAN 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesi metnini ve konusunu yayınladı

Cuma hutbesi konusu ve metni PDF olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Cuma namazı kılmaya gelen Müslümanlara kıymetli bilgi be öğütlerin verileceği cuma hutbesinin konusu bu hafta "Kalpler Allah'ı Zikretmekle Huzura Kavuşur" olarak belirlendi. "Zikir, Allah’ı zihinde tutmak, dil ile belirli kelimeleri tekrar etmekle birlikte, söz, tutum ve davranışlarımızla Allah’ın rızasını kazanma çabasıdır." ifadelerinin yer aldığı cuma hutbesinde, ya Allah, ya Rahmân, ya Rahîm, ya Selâm isimlerini zikretmenin önemi yer aldı. İşte, 2 Haziran cuma hutbesinin tam metni.

2/7KALPLER ALLAH’I ZİKRETMEKLE HUZURA KAVUŞUR

KALPLER ALLAH’I ZİKRETMEKLE HUZURA KAVUŞUR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz idrak sahibi müminleri şöyle tanıtıyor: “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken Allah’ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eder, düşünürler…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu, diri ile ölünün durumu gibidir.”

3/7CUMA HUTBESİ 2 HAZİRAN 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesi metnini ve konusunu yayınladı

Aziz Müminler!

Zikir, Rabbimize kulluğumuzun ve sadakatimizin ifadesidir. Manevî berekete açılan kapıdır. Gönüllerin huzur kaynağıdır. Kalbimizin gıdası, derdimizin devasıdır. Zikir, Rabbimizin her zaman ve her yerde bizi gördüğünü, işittiğini ve koruduğunu unutmamaktır. Bizler, Rabbimizin rahmet ve inayetine zikirle kavuşuruz. O’nun muhabbetine zikirle mazhar oluruz. Gafletten zikirle uyanır, vesveselerden zikirle kurtuluruz. Dünya ve ahiret selametine zikirle ulaşırız.Kıymetli Müslümanlar!

4/7CUMA HUTBESİ 2 HAZİRAN 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesi metnini ve konusunu yayınladı

Mümin, kalbini zikirle Rabbine açar. فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ “Siz beni anın ki ben de sizi anayım.” ayetine bütün benliğiyle icabet eder. Zikirle Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini tefekkür eder. Rabbinin gözetiminde olduğu bilinciyle bir ömür sürer. Her daim iyiliklere ulaşmanın kötülüklerden uzaklaşmanın gayretinde olur.

Müminin gönlü zikirle ferahlar. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُۜ “Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı zikretmekle huzura kavuşur.” ayeti gereğince müminin ruhu zikirle sekinete erer. Yuvası zikirle huzura kavuşur.

5/7CUMA HUTBESİ 2 HAZİRAN 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesi metnini ve konusunu yayınladı

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. Ve O’nu sabah akşam tesbih edin.” Bu ayeti kendine düstur edinen Peygamber Efendimiz (s.a.s), her işine Allah’ın adıyla başlardı. Elbisesini giyerken, evine girerken, evinden çıkarken, bineğine binerken Allah’ı anardı. Yemeğe başlarken besmele çeker, sonunda da elhamdülillah derdi. Uyumadan önce de uyandıktan sonra da Allah’ı zikrederdi.

Aziz Müslümanlar!

Zikir, Allah’ı zihinde tutmak, dil ile belirli kelimeleri tekrar etmekle birlikte, söz, tutum ve davranışlarımızla Allah’ın rızasını kazanma çabasıdır. Nefsimizi ıslah etme, iyilik ve hayır yolunda olma, huzur ve mutluluğa ulaşma gayretidir. Zikrin gerçek anlamını idrak eden bir mümin, Kur’an ve sünnete uygun bir hayat sürer. Kardeşlik hukukunu korur. Toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek için çaba gösterir. Zikri kendine şiar edinen bir mümin, yaratılış gayesini unutmaz. Hak duyarlılığını kaybetmez.

6/7CUMA HUTBESİ 2 HAZİRAN 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesi metnini ve konusunu yayınladı

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizleri şöyle uyarmaktadır: “Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın.” Bu ayet-i kerime rızkımızı kazanırken, işimizi yaparken, sorumluluklarımızı yerine getirirken her an Allah’ı hatırlamamız gerektiğini bizlere emrediyor. Varlıkta ve yoklukta, rahatlıkta ve zorlukta Rabbimize kulluk etmeye, O’nu anmaya ve O’ndan yardım istemeye bizleri çağırıyor.

7/7CUMA HUTBESİ 2 HAZİRAN 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesi metnini ve konusunu yayınladı

Öyleyse Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin rızasını, yardımını ve affını umarak her daim O’nu zikredelim. Esmâ-i Hüsnâ’sından güzel isimlerinden olan ya Allah, ya Rahmân, ya Rahîm, ya Selâm isimlerini dilimize tesbih ederek zikrimizi eda edelim. Zikrin en büyüğü olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Bir ismi de “Zikir” olan Kur’an-ı Kerim’i okuyalım, anlayalım ve yaşayalım. Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum:

اَللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ “Allah’ım! Sana şükretmek, seni zikretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.”

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