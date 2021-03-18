Cuma Hutbesi 19 Mart 2021 yayınlandı! İşte Cuma Hutbesi'nin konusu: Anne Baba Rızası Rabbimizin Rızasına Vesiledir
Cuma Hutbesi 19 Mart, Diyanet tarafından yayınlandı. 'Anne Baba Rızası Rabbimizin Rızasına Vesiledir' konulu bu haftaki Cuma Hutbesi'nde, maddi ve manevi anlamda anne-babaya destek olmanın öneminde bahsedilecek. Cuma namazı kılmaya gelen Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarılacağı Cuma Hutbesi'nde anne babaya iyi davranmanın emredildiği Kur’an-ı Kerim’de yer alan buyruklarla örneklendirilecek. İşte, Cuma Hutbesi'nin tam metni.
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19 Mart tarihli Cuma Hutbesi'nin tam metni Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. Her hafta Müslümanlara tavsiye niteliğinde bilgilerin aktarıldığı Cuma Hutbesi'nde bu hafta anne ve baba rızası işlenecek. 81 ilde okunacak Cuma Hutbesi'nde Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) konuyla ilgili hadisleri yer alacak ve anne- babaya karşı güler yüzlü olmanın önemi tavsiye edilecek.
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ANNE-BABA RIZASI, RABBİMİZİN RIZASINA VESİLEDİR
Aziz Müminler!
İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne-babası, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana anne-babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne-babaya destek olmanın, bilhassa yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster.’” 1
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Kıymetli Müslümanlar!
Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelene kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. Anne-babamız, sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden, bir adam Peygamberimize gelerek, “Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: “Vaktinde kılınan namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir.”2
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Değerli Kardeşlerim!
İyilik ve ihsanımızı, bir çift tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü annebabamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. Bu duaları, dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısını asla unutmayalım: “Rabbin hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne-babanın öfkesindedir.”3