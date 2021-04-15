Cuma Hutbesi 16 Nisan 2021! İşte Cuma Hutbesi'nin konusu: Şifa Ayı Ramazan
Cuma Hutbesi 16 Nisan 2021 yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Şifa Ayı Ramazan" konulu hutbede "Ramazan, dinimizin direği olan namazla huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı namazla artıralım. Her türlü kötülükten, hayâsızlık ve fenalıktan namazla korunalım. " denildi. Cuma namazı kılmaya gelen Müslümanlara öğüt ve bilgilerin aktarıldığı Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan cuma hutbesinde bu hafta Ramazan-ı Şerif'in önemi ve oruç tutmanın değerlerinden bahsedilecek. İşte, bu haftaki Cuma Hutbesi'nin tam metni.
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16 Nisan tarihli Cuma Hutbesi'nin tam metni Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. Ramazan ayına yeniden ulaşmanın heyecanının yaşandığı belirtilen hutbede, zekât ve fitrelerin ihtiyacı olanlara verilmesi gerektiği hatırlatıldı. 81 ilde okunacak Cuma Hutbesi'nde Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) konuyla ilgili hadisleri ve buyruklarından da örnekler verilecek. Cuma Hutbesi'nde Peygamberimizin sünnetini ihya etmek için tavsiyeler verilecek.
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ŞİFA AYI RAMAZAN
Muhterem Müslümanlar!
Sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur’an’la şifaya, teravihle huzura, zekâtla kardeşlerimize, itikâfla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayına daha kavuştuk elhamdülillah.
Aziz Müminler!
Ramazan, sabır ve irademizle bizi takvaya eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir. Her yıl bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız, beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir. Bedenimiz oruçla sıhhat bulur. Kişiliğimiz oruçla mayalanır. Nefsimiz oruçla terbiye olur. Ruhumuz oruçla temizlenir. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”1
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Kıymetli Müslümanlar!
Ramazan, varlık âlemine eşsiz bir ufuk sunan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve en çok okunduğu aydır. O Kur’an ki hayat ışığımız, gören gözümüz, çalışan kalbimizdir. Kur’an insana şifa, toplumlara şifa, medeniyetlere şifadır. O halde, Kur’an’la şifa bulalım. Yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur’an’la buluşturalım. Rabbimizin kelamını özenle okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım. Mukabelelerimizle Peygamberimizin sünnetini ihya edelim. İhya edelim ki Kur’an ruhumuza işlesin, Kur’an’ın aydınlığı yüzümüzü kaplasın.
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Değerli Müminler!
Ramazan, dinimizin direği olan namazla huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı namazla artıralım. Her türlü kötülükten, hayâsızlık ve fenalıktan namazla korunalım. Yorulan ruhlarımızı, teravihle sükûnete erdirelim.
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Aziz Müslümanlar!
Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Geliniz, infak ve sadakamızla, hayır ve hasenatımızla malımızı bereketlendirelim. Zekât ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman olalım. Hüzünlerini dindirip sevinçlerini çoğaltalım.
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Yüce Rabbim hepimize Kur’an’la, oruçla ve namazla dirilmeyi nasip eylesin. Hutbemi Cenâb-ı Hakkın şu emriyle bitiriyorum: “Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”2