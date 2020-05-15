Öğle namazı kılınışıyla ilgili önemli bilgiler: Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Cuma günü öğle namazı kılınır mı?
Öğle namazı kılınışıyla ilgili bilgiler virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri. Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ibadethanelere gidemeyen vatandaşlar, Cuma namazı yerine öğle namazı kılınıp kılınamayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde vatandaşları Cuma namazı konusuyla ilgili bilgilendirmişti. Peki, cuma günü öğle namazı kılınır mı? Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Saatlerin ilerlemesiyle birlikte öğle namazına yönelik araştırmalar hız kazandı. Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği açıklanmıştı. Alınan karar nedeniyle cemaatle birlikte cuma namazı kılamayacak olan vatandaşlar öğle namazının evde kılınıp kılınamayacağını merak ediyor. Peki, cuma günü öğle namazı kılınır mı? Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
2
Abone Ol
Cuma günü öğle namazı kılınır mı? Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 01.04.2020 tarihinde Kurul Başkanı Dr. Ekrem KELEŞ’in başkanlığında toplandı. “Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü” konulu metin müzakere edildi.
KARAR
İslam’ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.
Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz.
Bu süreçte cuma namazı yerine münferiden öğle namazlarının kılınması, İslam’ın şiârı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.
3
Abone Ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz hafta cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler için açıklamada bulunmuştu. Erbaş, cum namazıyla ilgili şunları söylemişti:“Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."
4
Abone Ol
ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?
Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.
1. REKAT
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke duası okunur. "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha suresi okunur Zamm-ı sure okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır. 2.REKAT
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" d enir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir. Ettehıyyatü okunur. "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3.REKAT
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. Kur'an'dan bir sure okuruz. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, "Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.Fatiha suresi okunur, Zamm-ı sure okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir, Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur. "Allahümme Salli" okunur. Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
5
Abone Ol
Öğle namazının 4 Rekat farzının kılınışı
1. Rekat "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır. Subhaneke okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. Oturarak Ettahiyyatu okunur. 3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir. Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı1. Rekat "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir. İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir. "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha Suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. 2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. "Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Zammi sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.