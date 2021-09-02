Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği! Köstendil Hollanda'ya transfer oldu
Çukur dizisinin Vartolu Saadettin’i olarak izleyenlerin beğenisini toplayan başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’den şaşırtıcı bir kariyer değişikliği kararı geldi. Çocukluk hayali olan kaleciliği gerçekleştirmek için adım atan Köstendil, Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer olduğunu açıkladı.
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38 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, burada kariyerine başmbaşka bir rota çizerek kalecilik hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Daha önce Bursaspor altyapısında kalecilik deneyimi yaşayan Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
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Ekranların fenomen dizisi Çukur’un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil, dizinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasının ardından eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya gitmişti.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla transferini açıklayan Köstendil, sözleşmeyi imzalamasının hemen ardından antrenmanlara başladı bile.
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Paylaşımlarının altına, "Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını yazarak, kulüp başkanı Orhan Aslan’a, ekibe ve menajerine teşekkür etti.
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Erkan Kolçak Köstendil'in, yeni sezonda iyi bir proje olmaması halinde, sezonu Amsterdam Gençlerbirliği takımında tamamlayacağı söyleniyor.