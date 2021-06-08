Çukur'un finalinde neler yaşandı? Yamaç öldü mü? İşte Çukur 7 Haziran final bölümünde yaşananlar

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.