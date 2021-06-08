Çukur'un finalinde neler yaşandı? Yamaç öldü mü? İşte Çukur 7 Haziran final bölümünde yaşananlar
Çukur final bölümü ile 7 Haziran 2021 akşamı izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamı sevenlerine 132. bölümü ile veda eden Çukur dizisinin finalinde Koçavalı ailesi en büyük sınavını verirken Nehir yaşadığı hastalıktan dolayı fazla zamanı kalmadığını söyleyerek oğlu Yamaç'ı Efsun'a emanet etti. Peki, Çukur'un finalinde neler yaşandı? Yamaç öldü mü? İşte Çukur 7 Haziran final bölümünde yaşananlar
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Çukur 132. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. Show TV'de diziseverler ile son kez buluşan Çukur'un 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan final bölümünde izleyicileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Yamaç, Vartolu, Cumali ve Akın Çukur'dan ayrılan Amca'yı tuzaklarına çekerken Ayşe'nin ölümü ve Murtaza'nın hayatına son vermesi ise yüreklere dokundu. Final bölümünde Çukur savaşını Koçavalı ailesinin kazanması izleyenlerin beğenisini topladı.
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ÇUKUR'UN FİNALİNDE NELER OLDU?
Çukur'un Final Bölümünde Yamaç, Vartolu, Cumali ve Akın Çukur'dan ayrılan Amca'yı tuzaklarına çektiler. Ormanlık alanda kaçmaya çalışan Amca önceden kazılmış olan mezara düştü. Koçovalılar'a lanet okuyan Amca son nefesini verdi.
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Gizlice Koçovalılar'ın evine girmeyi başaran Murtaza, Ayşe'nin naaşını Çukur'daki bir çatıya getirdi. Yaşadığı acıyı ağıt yakarak dile getiren Murtaza günün ilk ışıklarıyla hayatına son verdi.
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Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek
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Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.