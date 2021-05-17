Çukur bu akşam neden yok? Çukur ne zaman final yapacak?
Show TV'de yayınlanan iddialı dizi Çukur'un oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. Uzun süredir ekran macerasına devam eden dizinin, ne zaman sona ereceği, final yapacağı diziseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un finali ne zaman?
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'Çukur ne zaman final yapacak?' sorusunun yanıtı, ilgiyle izlenen dizinin sevenleri tarafından merakla sorgulanmaya devam ediyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi uzun süredir izleyenlerin severek takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinin final haftası mayıs ayına denk geleceği öne sürülmüştü.
Dizinin yaklaşık 3 bölüm sonra biteceği söyleniyor. Yapım son olarak geçen hafta 128. bölümü ile ekrana gelmişti.
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ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?
Çukur dizisinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.
Dizinin çekimine geçen Ramazan Bayramı nedeniyle ara verildiği tahmin ediliyor.