Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un finali ne zaman? İşte ayrıntılar

Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.



Çukur'un Aliço'su olarak tanınan Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceği tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.



Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı.



