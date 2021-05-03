Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un finali ne zaman? İşte ayrıntılar
'Çukur ne zaman final yapacak?' sorusunun yanıtı, ilgiyle izlenen dizinin sevenleri tarafından merakla sorgulanmaya devam ediyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi uzun süredir izleyenlerin severek takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un finali ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Show TV'de yayınlanan iddialı dizi Çukur'un oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. Uzun süredir ekran macerasına devam eden dizinin, ne zaman sona ereceği, final yapacağı diziseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 4 sezondur yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği konuşuluyor. Çukur’un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.
3
Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.
Çukur'un Aliço'su olarak tanınan Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceği tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.
Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı.