Gündem Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 12:49 | 27 Kasım 2020 - 12:49

CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? 400 memur alımı şartları belli oldu

CTE 400 memur alımı için süreç resmen başladı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan memur alımı süreci, 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memurunun istihdamına imkan tanıyacak. Peki, Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 400 memur alımı hakkında merak edilen bazı bilgiler