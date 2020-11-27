MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? 400 memur alımı şartları belli oldu
GeriGündem CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? 400 memur alımı şartları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 12:49 | 

CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? 400 memur alımı şartları belli oldu

CTE 400 memur alımı için süreç resmen başladı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan memur alımı süreci, 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memurunun istihdamına imkan tanıyacak. Peki, Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 400 memur alımı hakkında merak edilen bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan 400 idare memuru alımı başvuru süreci 27 Kasım Cuma günü başladı. 11 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek olan Adalet Bakanlığı idare memuru alımı süreci, aşağıdaki link üzerinden E-Devlet aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o bilgiler

2
Abone Olgoogle-news

Buna göre, başvurular 27 Kasım-11 Aralık 2020'de Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet, 35 yaşını bitirmemek, 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekecek.

ADALET BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news

Sözlü sınav ve mülakatı kazanarak öğrenciliğe kabul edilen adaylar, hizmet öncesi eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, idare memurluğuna atanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi